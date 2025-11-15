8 minut i czerwona kartka Stojanovicia w meczu Słowenii

Petar Stojanović, Ermal Krasniqi - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Petar Stojanović wystąpił w reprezentacji Słowenii w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata, w którym Słowenia przegrała z Kosowem 0-2. W zespole Kosowa zagrał natomiast Ermal Krasniqi. 

REKLAMA

Stojanović wszedł na murawę po przerwie, zastępując Erika Janżę z Górnika Zabrze. Już 2 minuty później został ukarany żółtą kartką za faul na Dionie Gallapenim, który jest aktualnie zawodnikiem Widzewa Łódź. W 53. minucie piłkarz Legii ponownie faulował tego samego zawodnika i z czerwoną kartką opuścił boisko. Występ Stojanovicia potrwał zaledwie 8 minut. 


 


W reprezentacji Kosowa zagrał natomiast Ermal Krasniqi, który pojawił się na murawie w 76. minucie. 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Piotrek - 21 minut temu, *.gigainternet.pl

Prawidłowo, nie zmęczył sie, bez kontuzji, co chcieć więcej?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.