8 minut i czerwona kartka Stojanovicia w meczu Słowenii

Petar Stojanović wystąpił w reprezentacji Słowenii w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata, w którym Słowenia przegrała z Kosowem 0-2. W zespole Kosowa zagrał natomiast Ermal Krasniqi.

Stojanović wszedł na murawę po przerwie, zastępując Erika Janżę z Górnika Zabrze. Już 2 minuty później został ukarany żółtą kartką za faul na Dionie Gallapenim, który jest aktualnie zawodnikiem Widzewa Łódź. W 53. minucie piłkarz Legii ponownie faulował tego samego zawodnika i z czerwoną kartką opuścił boisko. Występ Stojanovicia potrwał zaledwie 8 minut.









W reprezentacji Kosowa zagrał natomiast Ermal Krasniqi, który pojawił się na murawie w 76. minucie.



