Zdjęcia i skrót sparingu Legia - Znicz

Kacper Chodyna i Patryk Kun - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W sobotnie południe w meczu sparingowym rozegranym w Urszulinie Legia Warszawa wygrała 4-0 ze Zniczem Pruszków. Bramki dla "Wojskowych" zdobyli Mileta Rajović, Kacper Chodyna, Antonio Colak i Karol Kosiorek. Kadra Legii była znacznie okrojona z powodu wyjazdów na zgrupowania reprezentacji. 

REKLAMA

Sparing: Legia Warszawa 4-0 Znicz Pruszków - Woytek / 46 zdjęć 


Zabrakło także kontuzjowanych Radovana Pankova, Wahana Biczachczjana i Arkadiusza Recy. Ten ostatni powinien wrócić do treningów w przyszłym tygodniu.


 


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.