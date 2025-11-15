Zdjęcia i skrót sparingu Legia - Znicz

W sobotnie południe w meczu sparingowym rozegranym w Urszulinie Legia Warszawa wygrała 4-0 ze Zniczem Pruszków. Bramki dla "Wojskowych" zdobyli Mileta Rajović, Kacper Chodyna, Antonio Colak i Karol Kosiorek. Kadra Legii była znacznie okrojona z powodu wyjazdów na zgrupowania reprezentacji.

REKLAMA

Sparing: Legia Warszawa 4-0 Znicz Pruszków - Woytek / 46 zdjęć





Zabrakło także kontuzjowanych Radovana Pankova, Wahana Biczachczjana i Arkadiusza Recy. Ten ostatni powinien wrócić do treningów w przyszłym tygodniu.















