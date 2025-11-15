PP: Legionistki 4-2 UJ Kraków

Legionistki Warszawa zapewniły sobie awans do 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski. Dziś w LTC legionistki pokonały ekstraligowy UJ Kraków 4-2 (3-0), a bramki dla naszej drużyny zdobyły Kazanecka, Dubiel, Litwiniec oraz Nestorowicz.

Jutro o 14:00 w LTC w 1/16 finału Pucharu Polski drugi zespół Legionistek zmierzy się ze Sportową Czwórką Radom.



Legionistki Warszawa 4-2 (3-0) UJ Kraków

1-0 4 min. Kazanecka

2-0 27 min. Dubiel

3-0 41 min. Litwiniec

3-1 63 min. Pleban

4-1 66 min. Nestorowicz

4-2 74 min. Romuzga



Legionistki: Nowak - Kurzelowska, Prochowska (k), Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



