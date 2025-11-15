Piłka nożna kobiet

PP: Legionistki 4-2 UJ Kraków

fot. Legia Ladies
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Legionistki Warszawa zapewniły sobie awans do 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski. Dziś w LTC legionistki pokonały ekstraligowy UJ Kraków 4-2 (3-0), a bramki dla naszej drużyny zdobyły Kazanecka, Dubiel, Litwiniec oraz Nestorowicz.

REKLAMA

Jutro o 14:00 w LTC w 1/16 finału Pucharu Polski drugi zespół Legionistek zmierzy się ze Sportową Czwórką Radom.

Legionistki Warszawa 4-2 (3-0) UJ Kraków
1-0 4 min. Kazanecka
2-0 27 min. Dubiel
3-0 41 min. Litwiniec
3-1 63 min. Pleban
4-1 66 min. Nestorowicz 
4-2 74 min. Romuzga

Legionistki: Nowak - Kurzelowska, Prochowska (k), Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.