Finał debla Konarskiej w Szawle

W Siauliai na Litwie odbył się turniej tenisowy J30, w którym zawodniczka Legii - Agata Konarska w grze podwójnej (w parze z Czeszką, Natalie Havelkovą) dotarła do finału. W singlu Agata odpadła w ćwierćfinale.
Wyniki legionistki:
I runda: Agata Konarska - Ulyana Bogaychuk (Ukraina) 6-4, 6-1
II runda: Agata Konarska - Alise Latisa (Łotwa) 6-2, 7-5
1/4 finału: Agata Konarska - Elizabete Marta Hamitova (Łotwa) 2-6, 3-6
1/4 finału: Agata Konarska/Natalie Havelkova (Czechy) - Meribel Tamsalu/Varvara Trifonova (Estonia) 6-1, 7-5
1/2 finału: Konarska/Havelkowa - Olesja Demcenkova/Alise Latisa (Łotwa) 6-7(6), 7-5, 10-6
Finał: Konarska/Havelkowa - Anna Azarova/Elizabete Marta Hamitova (Łotwa) 1-6, 1-6