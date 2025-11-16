17 stycznia walka Wrzoska w Radomiu

W sobotę, 17 stycznia przyszłego roku zobaczymy Arka Wrzoska ponownie w klatce. Legionista walczyć będzie podczas gali XTB KSW 114, która odbędzie się w Radomiu. Niedługo powinniśmy poznać przeciwnika legionisty. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00. Dla Wrzoska będzie to ósma walka w KSW.

REKLAMA

Legionista po sześciu kolejnych wygranych, w czerwcu tego roku przegrał walkę o mistrzowski pas z Philem De Friesem i była to jak dotąd ostatnia walka Arka. W MMA debiutował w 2022 roku. Bilety na styczniową galę można kupować TUTAJ.











