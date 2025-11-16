Boks

Wygrana Sevostyanova w meczu z Azerbejdżanem

Alexey Sevostyanov - fot. pzb.com.pl
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W sobotę w Krakowie odbyła się gala boksu olimpijskiego - podczas gali Suzuki Boxing Night rozegrano mecz Polska - Azerbejdżan, wygrany przez biało-czerwonych 12-6. Największą niespodziankę sprawił pięściarz Legii Warszawa. <b>Alexey Sevostyanov</b> w kat. -90kg pokonał 30-letniego, urodzonego na Kubie - Alfonso Lorena Berto, który jest dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich (srebro w 2024 i brąz w 2021), a także mistrza i wicemistrza Świata. Sędziowie w tej walce punktowali: 30-27, 28-29 oraz 29-28 na korzyść Alexeya.

REKLAMA

Alexey Sevostyanov
fot. pzb.com.pl



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.