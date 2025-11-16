Wygrana Sevostyanova w meczu z Azerbejdżanem

W sobotę w Krakowie odbyła się gala boksu olimpijskiego - podczas gali Suzuki Boxing Night rozegrano mecz Polska - Azerbejdżan, wygrany przez biało-czerwonych 12-6. Największą niespodziankę sprawił pięściarz Legii Warszawa. <b>Alexey Sevostyanov</b> w kat. -90kg pokonał 30-letniego, urodzonego na Kubie - Alfonso Lorena Berto, który jest dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich (srebro w 2024 i brąz w 2021), a także mistrza i wicemistrza Świata. Sędziowie w tej walce punktowali: 30-27, 28-29 oraz 29-28 na korzyść Alexeya.

fot. pzb.com.pl





