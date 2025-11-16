Piłka nożna kobiet

PP: Legionistki II pd. 2-2, k. 2-4 Sportowa Czwórka Radom

III-ligowe rezerwy Legionistek zagrały dziś w LTC spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski. Nasz zespół mierzył się z I-ligowcem, Sportową Czwórką Radom. Legionistki wyszły na prowadzenie w 54. minucie za sprawą Rzeszotek, ale na kwadrans przed końcem, do wyrównania oraz dogrywki, doprowadziła Wypych. W doliczonym czasie Staszewska ponownie wyprowadziła Legię na prowadzenie, ale 6 minut przed końcem dogrywki, radomianki wyrównały, doprowadzając do serii rzutów karnych.

Jedenastki lepiej (4-2) wykonywały zawodniczki gości i to one awansowały do 1/8 finału. Legionistki II pożegnały się z rozgrywkami. W 1/8 finału zagra z kolei pierwszy zespół Legionistek, obecnie będący liderem rozgrywek I ligi, który wczoraj zapewnił sobie awans w krajowym pucharze.

PP: Legionistki II Warszawa pd. 2-2 (0-0, 1-1), k. 2-4 Sportowa Czwórka Radom
1-0 54 min. Rzeszotek
1-1 75 min. Wypych
2-1 99 min. Staszewska
2-2 114 min. Zakrzewska

Legionistki: Sosnowska, Pietrasik, Łysiak, Rzeszotek, Dziemidowicz, Kwiatkowska (k), Tokaj, Kalinowska, Caban, Siatkowska, Grodzka.



