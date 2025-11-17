Wygrana Szymona Karpińskiego w turnieju J200 w Kairze

W Kairze rozegrany został tenisowy turniej J200, w którym udział wziął zawodnik Legii, Szymon Karpiński. Legionista w singlu odpadł już w I rundzie, ale w deblu, w parze z Tymonem Litwicem, zwyciężył w zawodach nie tracąc nawet jednego seta. W piątkowym finale Polacy pewnie pokonali 6:2, 6:3 Hitesha Chaugana z Indii oraz Evana Simona z Francji.

REKLAMA

Wyniki legionisty:

I runda: Szymon Karpiński - Cem Christopher Kucukhuseyin (Turcja) 4-6, 6-4, 6-7(3)



I runda: Szymon Karpiński/Tymon Litwic - Kirill Filaretov/Jeffrey Strydom (Australia) 6-1, 6-2

1/4 finału: Karpiński/Litwic - Jan Psota (Czechy)/Christopher Thies (Niemcy) 6-3, 6-3

1/2 finału: Karpiński/Litwic - Eudald Gonzalez (Hiszpania)/Oliver Majdandzic (Niemcy) 7-6(4), 6-3

Finał: Karpiński/Litwic - Hitesh Chauhan (Indie)/Evan Simon (Francja) 6-2, 6-3











