Wygrana Szymona Karpińskiego w turnieju J200 w Kairze

2025-11-17 | Szymon Karpiński (z lewej)
W Kairze rozegrany został tenisowy turniej J200, w którym udział wziął zawodnik Legii, Szymon Karpiński. Legionista w singlu odpadł już w I rundzie, ale w deblu, w parze z Tymonem Litwicem, zwyciężył w zawodach nie tracąc nawet jednego seta. W piątkowym finale Polacy pewnie pokonali 6:2, 6:3 Hitesha Chaugana z Indii oraz Evana Simona z Francji. 

Wyniki legionisty:
I runda: Szymon Karpiński - Cem Christopher Kucukhuseyin (Turcja) 4-6, 6-4, 6-7(3)

I runda: Szymon Karpiński/Tymon Litwic - Kirill Filaretov/Jeffrey Strydom (Australia) 6-1, 6-2
1/4 finału: Karpiński/Litwic - Jan Psota (Czechy)/Christopher Thies (Niemcy) 6-3, 6-3
1/2 finału: Karpiński/Litwic - Eudald Gonzalez (Hiszpania)/Oliver Majdandzic (Niemcy) 7-6(4), 6-3
Finał: Karpiński/Litwic - Hitesh Chauhan (Indie)/Evan Simon (Francja) 6-2, 6-3


