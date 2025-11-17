Kibice oddali blisko 40 litrów krwi

W sobotę, 15 listopada 2025 roku, na stadionie Legii Warszawa odbyła się kolejna honorowa zbiórka krwi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez KHDK PCK Krewcy Legioniści oraz Stowarzyszenie Fanów Legii Warszawa.

REKLAMA





Łącznie do oddania krwi zgłosiło się 115 osób a krew oddało 87 osób. Zebraliśmy ponad 39 litrów krwi. Krwiodawcy otrzymali m.in. bilety na mecze koszykarzy i piłkarzy stołecznej drużyny.





Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i bezcenny dar krwi. Na kolejnej akcji widzimy się na początku marca 2026 roku.

fot. Krewcy Legioniści



fot. Krewcy Legioniści

