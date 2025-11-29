Futsal

FC Toruń 3-3 Legia Warszawa

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
W meczu 14. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali na wyjeździe z zespołem FC Toruń 3-3. Do przerwy było 2-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 7 grudnia o godz. 17 z Ruchem Chorzów.

Na pierwsze trafienie w tym meczu musieliśmy czekać do 5. minuty, kiedy to dobrze piłkę wstrzelił Kevin Kollar, a Patryk Szczepaniak dołożył nogę. W 14. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Legii. Do piłki podszedł Eric Sylla i posłał piłkę do bramki. W 16. minucie legioniści wyszli na prowadzenie za sprawą uderzenia Luki Prioriego z prawej strony boiska. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Niestety, chwilę później Priori faulował w polu karnym i Szczepaniak wyrównał na 2-2. 


Początek drugiej połowy nie obfitował w ciekawe sytuacje. W 25. minucie błąd popełnił Kevin Kollar, który tak zagrał piłkę, że ta trafiła do Mykyty Storożuka, który z bardzo dużej odległości umieścił ją w bramce. W 35. minucie niepilnowany Remigiusz Spychalski wyrównał na 3-3. 


 


FC Toruń 3-3 (2-2) Legia Warszawa 

1-0 - 4:55 Patryk Szczepaniak

1-1 - 14:00 Eric Sylla (k)
1-2 - 15:29 Luca Priori

2-2 - 15:45 Patryk Szczepaniak (k)

2-3 - 24:26 Mykyta Storożuk

3-3 - 34:33 Remigiusz Spychalski


FC Toruń: 13. Kevin Kollar, 9. Dmytro Fedyk, 21. Patryk Szczepaniak, 17. Maciej Jankowski, 28. Remigiusz Spychalski

rezerwa: 1. Marcel Falkowski, 22. Kamil Wróblewski, 7. Krystian Kraśniewski, 8. Guille, 11. Kacper Zboralski, 20. Bartosz Maciejewski, 27. Kacper Machałowski, 77. Mateusz Duszyński


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 99. Majewski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo


żółte kartki: Guille, Kraśniewski, Zboralski - Żmijewskij, Priori, Sylla


Centrum informacji o futsalowej Legii




