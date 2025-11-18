Tenis

Wyniki legionistów w turnieju ITF J60 w Pszczynie

W Pszczynie rozegrano halowy turniej tenisowy ITF J60, w którym wzięło udział trzech zawodników Legii. Joachim Szamborski wraz z Tymonem Szamborskim zagrali razem w grze podwójnej, ale odpadli już w I rundzie. W singlu Joachim odpadł w walce o półfinał.

Wyniki legionistów:
I runda: Joachim Szamborski - Jaromir Peconka (Czechy) 6-4, 6-1
II runda: Joachim Szamborski - Hugo Rytelewski 7-6(8), 2-6, 6-3
1/4 finału: Joachim Szamborski - Gautam S Venkatraman (Indie) 4-6, 4-6

I runda: Filip Kiryłło - Nikolaos Papavasiliu (Czechy) 7-6(10), 6-7(7), 5-7

I runda: Joachim Szamborski/Tymon Szamborski - Jakub Fedor/Jaromir Peconka (Czechy) 1-6, 4-6



