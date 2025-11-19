Wszyscy do Wioseł - ósma edycja charytatywnej akcji Fundacji Legii

We wtorek, 18 listopada na trybunie zachodniej stadionu przy Łazienkowskiej, odbyła się ósma edycja akcji organizowanej przez Fundację Legii - Wszyscy do Wioseł. Tegoroczna edycja, organizowana we współpracy z Fundacją Off School, skupiona była wokół inicjatywy "Bądź dobry na co dzień i w sieci".

Tematem przewodnim wydarzenia były problemy oraz wyzwania związane z obecnością dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Celem akcji było przygotowanie i realizacja kompleksowego programu edukacyjnego dla młodych ludzi oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, który pomoże budować empatię i odpowiedzialność w internecie, a także międzypokoleniowe zrozumienie.









Od godziny 10 do 19 na stadionie "wiosłowały" na ergometrach po trzy czteroosobowe drużyny (po 10 minut każda "osada"). W akcji udział wzięły 162 zespoły, czyli 648 osób. Każda drużyna wspierała finansowo cel akcji, a środki pozyskiwano także od sponsorów wydarzenia.



Tradycyjnie już w akcji Wszyscy do Wioseł wzięli udział przedstawiciele wszystkich legijnych sekcji - m.in. koszykówki, hokeja, boksu, LFC, łyżwiarstwa szybkiego, tenisa, legijne rezerwy czy Legia Ladies. O godzinie 17:00 przy Ł3 pojawiła się pierwsza drużyna. Wiosłowali m.in. Inaki Astiz, Artur Jędrzejczyk, Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, a rywalizację z Arkiem Malarzem zapowiedział Fredi Bobić. Kilkunastu graczy pierwszej drużyny kibicowało legionistom.



Udział w akcji wzięli także aktorzy, komentatorzy, dziennikarze, przedstawiciele miasta st. Warszawa z Renatą Kaznowską na czele czy władze Dzielnicy Bemowo. Niebawem poznamy kwotę, jaką udało się zebrać w tym roku. Akcja Wszyscy do Wioseł odbywa się od 2015 roku, z krótką przerwą wymuszoną przez pandemię. W poprzednich edycjach zebrano już w sumie ponad 1,2 mln zł na wsparcie ważnych społecznie celów: m.in. zakup karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka, łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka, wsparcie osób w kryzysie bezdomności, prowadzenie telefonu zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, wsparcie hospicjum onkologicznego czy działania w kwestii profilaktyki nowotworowej.

