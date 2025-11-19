Wszyscy do Wioseł - ósma edycja charytatywnej akcji Fundacji Legii

fot. Bodziach
Bodziach
We wtorek, 18 listopada na trybunie zachodniej stadionu przy Łazienkowskiej, odbyła się ósma edycja akcji organizowanej przez Fundację Legii - Wszyscy do Wioseł. Tegoroczna edycja, organizowana we współpracy z Fundacją Off School, skupiona była wokół inicjatywy "Bądź dobry na co dzień i w sieci".

Tematem przewodnim wydarzenia były problemy oraz wyzwania związane z obecnością dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Celem akcji było przygotowanie i realizacja kompleksowego programu edukacyjnego dla młodych ludzi oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, który pomoże budować empatię i odpowiedzialność w internecie, a także międzypokoleniowe zrozumienie.


 


Od godziny 10 do 19 na stadionie "wiosłowały" na ergometrach po trzy czteroosobowe drużyny (po 10 minut każda "osada"). W akcji udział wzięły 162 zespoły, czyli 648 osób. Każda drużyna wspierała finansowo cel akcji, a środki pozyskiwano także od sponsorów wydarzenia. 

Tradycyjnie już w akcji Wszyscy do Wioseł wzięli udział przedstawiciele wszystkich legijnych sekcji - m.in. koszykówki, hokeja, boksu, LFC, łyżwiarstwa szybkiego, tenisa, legijne rezerwy czy Legia Ladies. O godzinie 17:00 przy Ł3 pojawiła się pierwsza drużyna. Wiosłowali m.in. Inaki Astiz, Artur Jędrzejczyk, Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, a rywalizację z Arkiem Malarzem zapowiedział Fredi Bobić. Kilkunastu graczy pierwszej drużyny kibicowało legionistom.

Udział w akcji wzięli także aktorzy, komentatorzy, dziennikarze, przedstawiciele miasta st. Warszawa z Renatą Kaznowską na czele czy władze Dzielnicy Bemowo. Niebawem poznamy kwotę, jaką udało się zebrać w tym roku. Akcja Wszyscy do Wioseł odbywa się od 2015 roku, z krótką przerwą wymuszoną przez pandemię. W poprzednich edycjach zebrano już w sumie ponad 1,2 mln zł na wsparcie ważnych społecznie celów: m.in. zakup karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka, łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka, wsparcie osób w kryzysie bezdomności, prowadzenie telefonu zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży, wsparcie hospicjum onkologicznego czy działania w kwestii profilaktyki nowotworowej.

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW Fredi Bobić
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

fot. / Legionisci.com

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach

Wszyscy do wioseł WDW
fot. Bodziach


