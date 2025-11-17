Młodzież: mecze weekendowe

Legia U17 pokonała 7-1 Talent Warszawa i umocniła się na prowadzeniu w tabeli CLJ. Był to ostatni mecz w roli I trenera dla Jakuba Renosika, który przyjął ofertę pracy jako asystent Grzegorza Szoki w I-ligowym ŁKS-ie Łódź. Legia U16 pokonała 4-0 Ożarowiankę, w CLJ U-15 Legia wygrała 8-0 z Olimpią Elbląg, a w Ekstralidze U15 legioniści z rocznika 2012 pokonali 4-0 starszych kolegów z Mazovii Mińsk Mazowiecki. Grały też młodsze drużyny Akademii.

REKLAMA

1 liga maz. U18 (2008 i mł.): Delta Warszawa 7-3(2-1) Legia Soccer Schools U18

Gole:

1-0 4 min. Kamil Brodowicz

1-1 26 min. Kamil Więch

2-1 29 min. Kamil Brodowicz

2-2 50 min. Jakub Drzazga (as. Kamil Więch)

3-2 53 min. Jakub Małkiewicz

4-2 61 min. Jakub Małkiewicz

4-3 69 min. Jakub Drzazga (as.Lucjan Napieralski)

5-3 81 min. Jakub Małkiewicz

6-3 84 min. Antoni Sidorczuk

7-3 86 min. Jakub Małkiewicz





LSS: Kacper Zalewski [09] Ż (Hubert Lomankiewicz [09] ng) - Jakub Skonieczny (70' Tymofii Korkach), Nikodem Skibiński, Aleksander Dworski, Yehor Stetskov [09](46' Dominik Rakowiecki Ż), Jakub Rzępołuch, Hryhorij Sydorenko (70' Maximilian Partyka), Dawid Ciborowski, Lucjan Napieralski, Fabian Radziński, Kamil Więch, Jakub Drzazga (Kpt)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz





CLJ U17 (2009 i mł.): Legia 7-1(4-0)Talent Warszawa '09

Gole:

1-0 23 min. Bartosz Jukowski (as. Igor Brzeziński)

2-0 26 min. Daniił Pyłypczuk (as. Jarosław Kuc)

3-0 37 min. Daniił Pyłypczuk (as. Jarosław Kuc)

4-0 52 min. Fabian Mazur (as.Vu Hoang Nguyen)

5-0 54 min. Daniił Pyłypczuk

5-1 60 min. Konstanty Widy-Wirski

6-1 76 min. Fabian Mazur (as. Dawid Mastalski)

7-1 80 min. Dawid Mastalski (as. Adam Łukasiewicz)





Lega: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [2010](60' Xavier Dąbkowski [2010]), Bartosz Korżyński ((70' Marek Suchodół [2010]) - Igor Brzeziński [10](46' Wiktor Zugaj), Hoang Nguyen, Jakub Gliwa, Jarosław Kuc [2010](54' Filip Kwiecień [2010]) - Fabian Mazur, Daniił Pyłypczuk (54' Dawid Mastalski), Franciszek Stępniewski [2010](60' Adam Łukasiewicz [2010]). Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski [2010](br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): KS Ożarowianka Ożarów Maz. 0-4(0-3) Legia U16

Gole:

0-1 11 min. Kacper Kwiatkowski (as. Dawid Rodak)

0-2 17 min. Aleksander Badowski (głową, as. Szymon Siekaniec)

0-3 31 min. Kacper Kwiatkowski (as. Adrian Pućka)

0-4 48 min. Aleks Rzepkowski (as. Mikołaj Maćkowiak)





Strzały (celne)[10-90']: Ożarowianka 14(4) - Legia 21(10)





Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński (61' Aleks Szybalski [11]), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec (61' Artur Szmyt) - Filip Reszka [11](61' Bartosz Przybyłko), Dawid Rodak (Kpt), Aleksander Badowski (61' Mateusz Pawłowski) - Aleks Rzepkowski (61' Jan Szybicki), Adrian Pućka (61' Michał Kucała [11]), Kacper Kwiatkowski [11]. Rezerwa: Błażej Ślazyk (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki





I liga okr. U17 (2009 i mł.): SEMP II Ursynów 5-2 (4-1) Legia Soccer Schools U17





CLJ U15 (2011 i mł.): Olimpia Elbląg U15 0-8(0-4) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 8 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

0-2 19 min. Kajetan Zaliwski (as. Szymon Traczykowski)

0-3 20 min. Jan Kaczorowski

0-4 28 Fryderyk Paprocki (as. Antoni Kośmider)

0-5 42 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Karol Konieczny)

0-6 46 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

0-7 50 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Stanisław Maisiuk)

0-8 71 min. Szymon Wlazło (as. Stanisław Maisiuk)





Legia: Gabriel Magdziak (60' Julian Onyszko [2012]) - Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński (Kpt), Szymon Piegat (60' Aleksander Dąbrowski) - Jan Kaczorowski, Antoni Kośmider (60' Wojciech Kuś), Kajetan Zaliwski (41' Karol Konieczny) - Szymon Traczykowski [2012](49' Stanislau Maisiuk), Fryderyk Paprocki (49' Szymon Wlazło), Marcin Kośmiński (41' Mikołaj Ćwikilewicz)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Sparing U14 (2012 i mł.): Legia 1-0(1-0) Korona Kielce

Gol:

1-0 10 min. gracz testowany (as. Dominik Arkuszewski)





Strzały (celne) - 2 połowa: Legia 5(1) - Korona 2(1)





Legia: Adam Dobrowolski - Michał Har, Oskar Marzec, Oskar Matusiewicz, Igor Arkuszewski, Karol Szczepek, Karol Grzyb, Natan Turniak, Łukasz Stankiewicz, gr. testowany, Aleksander Rybka, Julian Onyszk, Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Antoni Strąk, Aleksander Kocot, Klaudiusz Półtorak, Filip Jasiński, Mateusz Krzyczmonik

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Całkiem ciekawy, zacięty mecz rozegrała w czwartek Legia U14 z rówieśnikami z Kielc. Może nie obfitował on w dogodne sytuacje bramkowe, ale tempo gry było niezłe i było to wartościowe 80 minut. Więcej minut dostali tym razem gracze, którzy wchodzili częściej z ławki, ale pokazali się z zupełnie dobrej strony.





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Mazovia MOSiR Mińsk Maz. 0-4(0-1) Legia U14

Gole:

0-1 32 min. Karol Grzyb (as. Klaudiusz Półtorak)

0-2 47 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Igor Arkuszewski)

0-3 66 min. Aleksander Rybka (dob. strzału Igora Arkuszewskiego)

0-4 69 min. Filip Jasiński (as. Aleksander Rybka)





Strzały (celne) - I połowa: Mazovia 11 (5) - Legia 9 (6)

Strzały (celne) - II połowa: Mazovia 4(3) - Legia 12(9)





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Antoni Strąk, Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Krzysztof Opanowski, Karol Grzyb, Filip Jasiński, ALeksander Kocot, Karol Szczepek, Mateusz Krzyczmonik, Klaudiusz Półtorak, Oskar Marzec, Michał Har, Aleksander Rybka, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Natan Turniak, Adam Smoła

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





I liga okr. U15 (2011 i mł.): Olimpia Warszawa '11 2-2 (0-2) Legia Soccer Schools U15





I liga okr. U14 (2012 i mł.): AS Milan Sport U14 - Legia Soccer Schools U14





Sparing U13 (2013 i mł.): Legia U13 - GKS Katowice





Strzały (celne)[22-80']: Legia 20 (12) - GKS 2 (0)





Antoni Kulpiński, Jakub Tkaczyk - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, gr. testowany, Michael Oyedele, Olek Cwyl, Konstantsin Yushkavets [2014], Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Leon Gańko, Jan Golański [2014], Igor Czaja [2014], Szymon Chodkowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





sparing rozegrano w składach 11-osobowych. W tym dosyć ciekawym meczu Legia radziła sobie już do przerwy całkiem nieźle, nie pozwalając gościom zbyt często na wyjście z własnej połowy. O ile można się było zastanawiać, czy Legia utrzyma tempo z 1. połowy, po przerwie momentami jeszcze je podkręciła. Goście, grający w sumie niezłą piłkę, w 2.połowie trafili w poprzeczkę, ale poza tym epizodem i fragmentami bardziej zaciętej gry, walka toczyła się raczej na ich połowie.





Sparing U12 (2014 i mł.): RKS Ursus - Legia Warszawa





Legia U12 rozegrała w niedzielę wartościowy mecz towarzyski z RKS Ursus. Spotkanie ciekawe, nawet jeżeli nie obfitowało w gole z żadnej ze stron. Legioniści nieźle dochodzili do sytuacji strzeleckich, ale wykończenie pozostawiało nieco do życzenia. Z dobrej strony pokazali się także gracze Ursusa, ustawiając poprzeczkę pojedynku całkiem wysoko. Wynik spotkania do końca nie był pewny. Za tydzień naszych zawodników czekają baraże o 1 ligę U12 z Naprzodem Brwinów (na wyjeździe, sobota 22.11 o 12:00). Zwycięzca tego meczu zagra z kolei u siebie z wygraną drużyną z pojedynku: Białe Orły Warszawa - Dąb Wieliszew.





Legia: Antoni Okrzejski, Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Stefan Wang, Filip Kubieniec, Diego Koral, Kacper Tryc, Jan Golański - Stanisław Czajka, Charyton Sokal, Wiktor Ugniewski, Maximilian Juwa [LSS], Jan Kordek, Aleksander Kukla.

Trener: Szymon Lesiakowski





Sparing U12 (2014 i mł.): Legia Soccer Schools U12 - Hutnik Warszawa 2014





Strzały (celne) - I połowa: LSS 6 (1) - Hutnik 4 (3)





Drużyna LSS rozegrała w sobotę ostatni sparing przed barażami o 1. ligę, które rozegra z rembertowską AP Eskadra (za tydzień w niedzielę 23.11 przy Ł3). Mecz był okazją i szansa na przegląd całej kadry, a trzeba przyznać, że trener Gołębiowski ma aktualnie do dyspozycji całość kadry - nikt nie choruje ani ani nie narzeka na urazy. Spotkanie było od początku zacięte, ale oba zespoły miały problemy z wykończeniem akcji.





LSS: Franciszek Gawroński, Leon Bilski, Adam Urbański, Mikołaj Staniak, Filip Kawalec, Brunon Antol, Ignacy Gęsiarz, Jerzy Wieteska, Kazimierz Zabłocki, Dawid Kopałka, Tomasz Suława, Jan Grunas, Leon Tomczyk, Tadeusz Wołyniec, Adam Wiśniewski, Adam Zieniewicz, Maksymilian Konieczny, Aleksander Skorupka, gracze testowani

Trener: Kacper Gołebiowski





Liga U11 (2015 i mł.): Delta Warszawa - Legia Warszawa U11





Strzały (celne): Delta 29 (16) - Legia 31 (13)





Legia: Szymon Giera, Eryk Cybulski, Karol Giera, Michał Sadoch, Tymoteusz Obierak, Iwo Pawelczak, Stanisław Bratos, Maksymilian Długopolski, Antoni Kret, Cezary Kuś

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Po wojażach na dużych boiskach w lidze U12, nastąpił czas na powrót na mniejsze przestrzenie. Sobotni mecz rozgrywany był w baaardzo bliskim kontakcie, co miało swoje zalety. Spotkanie było bardzo ciekawe i trzymało w emocjach do samego końca.





Sparing U11 (2015 i mł.): Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa U11

Sparing U10 (2016 i mł.): RKS Ursus - Legia Warszawa U10





Legia U10: Jerzy Kośnik, Piotr Górak, Olaf Olaś, Jerzy Omelczuk, Leon Rymszo, Maksymilian Kowalski, Antoni Kolanowski, Jakub Kotlimowski, Maksymilian Duleba, Olivier Bednarz

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Aleksander Waniek, Filip Jadacki





Obie drużyny orlików Legii pojechały w niedzielę do Białegostoku na sparingi z Jagiellonią. Legia U11, podzielona w w ten weekend na dwa składy, zagrała w znacząco odmiennym zestawieniu niż w sobotnim meczu ligowym. Trzeba też przyznać, że Jagiellonia okazała się wymagającym przeciwnikiem i spotkanie było bardzo trudne, a jednocześnie ciekawe.

Dobrze w meczu z rówieśnikami z Białegostoku zaprezentowali się chłopcy z rocznika 2016, którzy długimi momentami byli w stanie kontrolować przebieg wydarzeń w niełatwej potyczce z graczami Jagiellonii.





Sparing U9 (2017 i mł.): Legia U9 - Stal Rzeszów U9





Strzały: Legia 28(21) - Stal 45(31)





Legia: Alek Kornaszewski, Marcel Mrugalski, Czesław Jarzyński, Tadeusz Bratos, Antoni Kuczmański, Matvii Chyryba, Mateusz Wierzejewski, Kuba Ratyński, 2 gracze testowani

Trener: Daniel Modzelewski





Bardzo wartościowy mecz z bardzo silnym rywalem, który po poł godzinie gry dość wyraźnie przejął inicjatywę na boisku.





Sparing U8 (2018 i mł.): Legia U8 - Turbo FA Warszawa 2018





Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Tymon Podolski, Makar Vorobets, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski, Leonard Świerczewski

Trener: Łukasz Wawer





Legioniści z rocznika 2018 rozegrali sparing z Turbo FA. Nasi zawodnicy rozpoczęli mecz od mocnego uderzenia, ale z czasem i gracze z Marymontu zaczęli groźnie odpowiadać. Mimo wszystko jednak to piłkarze z Łazienkowskiej byli w stanie dłuższymi momentami utrzymać stabilny poziom gry.



