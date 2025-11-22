PLB: WKB Rushh Kielce 12-6 KB Legia Warszawa

W PZP Zrębin Arena, w miejscowości Zrębin w gminie Połaniec odbyło się spotkanie przedostatniej kolejki, reaktywowanej po blisko dwóch dekadach Polskiej Ligi Boksu. Zarówno Legia, jak i Rushh Kielce wystąpiły w osłabionych składach. Legioniści do rywalizacji przystąpili bez trzech pięściarzy, którzy pojechali na ME U-23 do Budapesztu (Nikolasa Pawlika, Bartłomieja Rośkowicza i Pawła Sulęckiego). W barwach kieleckiego zespołu zabrakło także uczestników zawodów Pucharu Świata w Indiach - Pawła Bracha i Adama Tutaka (wrócili do Polski dzień przed meczem), a także trzech pięściarzy uczestniczących w ME w Budapeszcie: Mateusza Szczoczarza, Michała Pierzchały i Igora Rondosia.

Niestety spotkanie rozpoczęło się dla legionistów źle - w dwóch pierwszych walkach nasi pięściarze przegrali przed poddanie sekundantów. Dla Mateusza Pawlaka był to debiut w Polskiej Lidze Boksu, z kolei dla jego przeciwnika (w trzeciej walce) pierwsze zwycięstwo w PLB. W dwóch kolejnych, znacznie bardziej zaciętych walkach nieznacznie, ale rówież zwyciężali gospodarze. Szczególnie niewiele brakowało by Mateusz Grejber pokonał Mateusza Polskiego w kat. -70kg, ale ostatecznie wg sędziów o wygranej Polskiego zdecydowała trzecia runda. Pierwszą wygraną legioniści osiągnęli dopiero w piątej walce - Bohdan Gorgol zwyciężył przed czasem z Nikodemem Szafarzem. W kolejnej walce startujący w barwach Legii Ukrainiec, Mykyta Baranov w pełni zasłużenie pokonał Patryka Polasika i dziwić może jedynie punktacja jednego z sędziów, który za zwycięzcę wskazał pięściarza kieleckiego klubu. Po sześciu walkach Wojskowy Klub Bokserski Rushh prowadził 8:4, ale Legia wciąż miała szanse odmienić losy meczu. Aby tego dokonać, musiała wygrać wszystkie trzy ostatnie walki.

Niestety już w pierwszej z nich Piotr Stańczyk, 23-letni debiutant, przegrał z Dawidem Kruczkowskim. W ostatniej walce przegrał jeszcze Oskar Kopera i kielczanie zwyciężyli 12:6. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu legioniści zwyciężyli 14:4.



W ostatniej kolejce PLB, legioniści 21 grudnia zmierzą się na wyjeździe z Imperium Boxing Wałbrzych.



WKB Rushh Kielce 12-6 KB Legia Warszawa

kat. -55kg: Yelmir Nabiiev - AB Bartłomiej Fortuna (2:0)

kat. -60kg: Patryk Adamus - AB Mateusz Pawlak (2:0)

kat. -65kg: Ilia Bader 3:0 Maciej Marchel (2:0)

kat. -70kg: Mateusz Polski 3:0 Mateusz Grejber (0:2)

kat. -75kg: Nikodem Szafarz AB - Bohdan Gorgol (0:2)

kat. -80kg: Patryk Polasik 1:2 Mykyta Baranov (0:2)

kat. -85kg: Dawid Kruczkowski 3:0 Piotr Stańczyk (2:0)

kat. -90kg: Ashot Kocharian 1:2 Alexey Sevostyanov (0:2)

kat. +90kg: Jakub Domurad 3:0 Oskar Kopera (2:0)







