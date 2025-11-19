Fotoreportaże z Torwaru

Drugi raz w tym sezonie Torwar gościł koszykarzy Legii, którzy rywalizują w Basketball Champions League. We wtorek "Zieloni Kanonierzy" zmierzyli się z Rytasem Wilno i po zaciętej walce przegrali dwoma punktami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.
