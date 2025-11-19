Koszykówka

BCL: Wygrana z Niemcami zapewni awans. Możliwe scenariusze

fot. Hugollek / Legionisci.com
Bodziach
źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Rytas Wilno po wygranej w Warszawie zapewnił sobie wygraną w grupie A Basketball Champions League, a tym samym awans do Round of 16. Wszystkie trzy pozostałe drużyny, tj. Legia, Promitheas Patras i Heidelberg Academics mają bilans 2-3 i do ostatniej kolejki walczyć będą o awans do fazy play-in.

Legia by awansować do kolejnego etapu rozgrywek BCL, bez oglądania się na rywali, musi wygrać 17 grudnia przed własną publicznością (na Torwarze) z Heidelbergiem. Wówczas, bez względu na wynik meczu Promitheas - Rytas, legioniści zajmą drugie miejsce w grupie. W przypadku porażki Legii z Niemcami, przy jednoczesnej wygranej Litwinów w Patras, nasz zespół zakończy rywalizację na miejscu trzecim (dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów z Promitheasem), co również premiowane jest awansem do play-in. 

Tylko porażka Legii z Heidelbergiem, przy jednoczesnej wygranej Greków z Rytasem, zepchnie nasz zespół na miejsce czwarte i oznaczać będzie dla Legii koniec rywalizacji w BCL w sezonie 2025/26.

Zespół, który zajmie miejsce drugie, o awans do Round 16, zmierzy się z czeskim zespołem ERA Nymburk, który swoje spotkania BCL rozgrywa w Pradze. Z kolei drużyna z miejsca trzeciego w naszej grupie, rywalizować będzie (do dwóch wygranych) z Albą Berlin. 

Mecze play-in rozgrywane będą: 6 stycznia, 8 stycznia i ew. 13-14 stycznia. W styczniu też rozpocznie się rywalizacja w Round of 16, czyli kolejnej fazie grupowej. Mecze tego etapu rozgrywek będą miały miejsce: 20-21 stycznia, 27-28 stycznia, 3-4 lutego, 3-4 marca, 10-11 lutego, 10-11 marca oraz 17-18 marca. Do ćwierćfinałów, rozgrywanych do dwóch wygranych (od 31 marca do połowy kwietnia) awansują po dwie najlepsze zespoły każdej z grup drugiego etapu rozgrywek. Z kolei zwycięzcy ćwierćfinałów, zapewnią sobie awans do Final Four, który będzie miał miejsce w dniach 8-10 maja.

Aktualna tabela gr. A:
1. Rytas Wilno 4-1
--
2. Legia Warszawa 2-3
3. Promitheas Patras 2-3
--
4. MLP Academics Heidelberg 2-3

Aktualna tabela gr. B:
1. Elan Chalon 4-0
--
2. Alba Berlin 3-1
3. ERA Nymburk 1-3
--
4. BC Sabah 0-4



