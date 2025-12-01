Dziś w Białymstoku rozegrano spotkanie 3. kolejki ekstraligi badmintona, w którym Legia pewnie pokonała Hubala Białystok 6-1. Dla legionistów był to drugi mecz w sezonie 2025/26 i jednocześnie druga wygrana. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 19 stycznia przyszłego roku ze Śląskiem Wrocław w klubie Lavo w Józefosławiu.
UKS Hubal Białystok 1-6 Legia Warszawa
Lucas Corvee/Paweł Śmiłowski - Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki 15-12, 10-15, 13-15 (0-1)
Wiktoria Dąbczyńska/Weronika Górniak - Paulina Cybulska/Kaloyana Nalbantova 5-15, 13-15 (0-1)
Krzysztof Jakowczuk - Dominik Kwinta 7-15, 8-15 (0-1)
Mariia Stoliarenko - Kaloyana Nalbantova 15-11, 7-15, 10-15 (0-1)
Adrian Dziółko - Mateusz Golas 15-8, 9-15, 11-15 (0-1)
Weronika Górniak - Yvonne Li 5-15, 11-15 (0-1)
Lucas Corvee/Mariia Stoliarenko - Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak 15-14, 15-9 (1-0)