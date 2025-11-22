Cudem uratowany remis

O krok od kolejnej kompromitacji. Punkt w starciu z Lechią Gdańsk uratował Wojciech Urbański, który strzelił gola na 2-2 w doliczonym czasie gry. Legia po raz kolejny zaprezentowała się fatalnie i może mówić o sporym szczęściu, że tego meczu nie przegrała. Lechia miała masę sytuacji, aby strzelić tego wieczoru więcej goli.

Pierwsze kilkanaście minut spotkania było wyrównane. Lechia nie czuła żadnego respektu przed gospodarzami i śmiało poczynała sobie na ich stronie. Gdańszczanie nie mieli większych kłopotów, aby przedostawać się pod pole karne Legii. Do pierwszej dobrej sytuacji doszli jednak podopieczni Inakiego Astiza. Na odważny strzał z dystansu zdecydował się Mileta Rajović, ale świetną obroną popisał się Szymon Weirauch. Wtedy to Legia zyskała jedynie rzut rożny, z którego nic nie wyszło. Przyjezdni spokojnie budowali swoje akcje i wyczekiwali na dogodną okazję do wyjścia na prowadzenie.

W 27. minucie po raz pierwszy poważnie zakotłowało się w szesnastce Legii. Po podaniu ze skrzydła od Tomasa Bobcka w dobrej pozycji znalazł się Tomasz Neugebauer i w ostatnim momencie ofiarnym wślizgiem swój klub uratował Damian Szymański. Za moment ponownie było niebezpiecznie. Maksym Diaczuk z bliska zmienił tor lotu piłki, ale na szczęście dobrze ustawiony był Kacper Tobiasz i spokojnie złapał futbolówkę. Golkiper Legii niewiele przed przerwą był już jednak prawdziwym bohaterem. Reprezentant Polski wybronił sytuację sam na sam z Bobckiem, dzięki dobremu wyjściu na przedpole i umiejętnemu skróceniu kąta. Ta interwencja nie zdała się jednak na zbyt dużo. Za chwilę Lechia wyszła na prowadzenie, kiedy potężnym strzałem zza pola karnego wynik otworzył Iwan Żelizko. Niebawem sędzia zakończył pierwszą połowę, a piłkarze udali się do szatni przy akompaniamencie potężnych gwizdów.

Na początku drugiej połowy nie działo się zbyt wiele. Wreszcie w 54. minucie mieliśmy wyrównanie, dzięki Bartoszowi Kapustce. Kapitan Legii przymierzył zza pola karnego i pokonał nieco zaskoczonego bramkarza Lechii. Można było spodziewać się, że to będzie impuls, który popchnie stołeczny zespół do kolejnych trafień. Niestety, z biegiem czasu to Lechia zaczęła ponownie przeważać. Po godzinie gry lechiści byli bardzo blisko wyjścia na prowadzenie po raz drugi. Po wrzutce z rzutu rożnego główkował Bohdan Wjunnyk, ale na szczęście zabrakło mu celności. Ukrainiec pokazał jednak, że ma łatwość w dochodzeniu do dobrych pozycji strzeleckich. Za chwilę ten sam zawodnik raz jeszcze wygrał walkę o górną piłkę. Tym razem otarła się futbolówką jedynie o poprzeczkę. To była jednak kolejna sytuacja ostrzegawcza.

W 73. minucie w końcu atak Legii, lecz i tak zakończony niecelnym strzałem. Po akcji na lewej stronie Patryka Kuna z bliska fatalnie chybił Mileta Rajović. Napastnik nie zdołał z kilku metrów oddać chociażby celnego uderzenia i zmusić do interwencji bramkarza bramkarza z Gdańska. Za moment ta niewykorzystana szansa zemściła się na piłkarzach Inakiego Astiza. Szybka kontra, znakomite podanie Bobcka do Aleksandra Ćirkovcia, który płaskim strzałem pokonał Tobiasza. Totalna konsternacja na Łazienkowskiej... Kilka minut później mogło być jeszcze gorzej. Bobcek miał sporo miejsca w polu karnym i był kompletnie nieatakowany, lecz strzelił wysoko ponad poprzeczką. Masa szczęścia po stronie gospodarzy.

W drugiej połowie na boisku istniała praktycznie tylko jedna ekipa. Legii na murawie niemal nie było. Momentami wydawało się, że to gospodarze są drużyną, która broni się przed spadkiem, a nie odwrotnie. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry mogło być 3-1. Jeden z graczy Lechii trafił jednak tylko w słupek. W samej końcówce punkt dla Legii uratował Wojciech Urbański, który wygrał walkę o piłkę i z bliska pokonał bramkarza Lechii.

Single malt - 19 minut temu, *.wawtel.pl Remis niezasłużony! Lechia powinna ten mecz wygrać. Goście chociaż trochę byli zespołem. A nasi tak, jakby się pierwszy raz spotkali. Gra w defensywie niechlujna, na odpieprz. A w ataku brak dokładności. Kierunek 1 Liga! odpowiedz

Znawca - 21 minut temu, *.126.10 Kun i Chodyna najlepsi na boisku. Gdzie jesteście hejterzy? odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 27 minut temu, *.110.89 Cieszy punkt z zawsze groźną drużyną z Gdańska. Utrzymujemy bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, coraz bliżej spokojnej zimy przy Łazienkowskiej. odpowiedz

Maryan - 27 minut temu, *.play-internet.pl Panowie pierwsza połowa dramat, żenada w chodzonego, bez zaangażowania, druga trochę lepiej ale Lechia ile w tym meczu miała sytuacji, szczęście było po naszej stronie, z takim podejściem to gra o utrzymanie odpowiedz

Gocław. - 35 minut temu, *.151.239 HA ha ha, nie cierpie Lechii i super, że padł gol na 2:2, ale zawsze jest ale.

Kiedy wreszcie kibice pokarzą, że mają jaja ? Nigdy !!! bo nie mają 😂🤣😂🤣 ( drogie Panie, nie o Was tu chodzi oczywiście).

WŁAŚCICIEL LEGII, IDŹ PRECZ !!!! Uwolnij Nas od jutra, to będzie najlepsza niedziela od dekady. odpowiedz

sylvano82@o - 35 minut temu, *.orange.pl Oby na mecz ze Sparta sprzedało się tylko 200 biletów odpowiedz

Wachtel - 35 minut temu, *.vectranet.pl Mam potworną ochotę napisać komentarz, tylko nie wiem o czym i o kim... odpowiedz

Bombardo - 39 minut temu, *.poneytelecom.eu Sprawiedliwy podział punktów drużyn na tym samym poziomie, taka jest niestety prawda, zresztą gdyby nie odjęte punkty, to Lechia byłaby w tej chwili w tabeli o punkt przed Legią. odpowiedz

Tom - 39 minut temu, *.play.pl kołek w ataku , ręcznik w bramce odpowiedz

majusL@legionista.com - 40 minut temu, *.214.93 nie ma druzyny. tu nie ma co zbierac i co ratowac. nawet sam Murinio by nie dal rady. musi cos sie stac - cos musi je...ac !!! odpowiedz

Kórnik - 42 minuty temu, *.plus.pl Źle wyglądają, po prostu źle. Tu się nawet nie ma czego chwycić, powinni to przegrać i tyle. Czy którykolwiek z piłkarzy gra w tym sezonie na W MIARĘ NIEZŁYM poziomie...? odpowiedz

Cezar. - 42 minuty temu, *.centertel.pl Może jakiś jeden pozytyw,powiem nieśmiało dwa razy się podnieśliśmy 😎❤️🤍💚z kolan. odpowiedz

ZenekL3 - 42 minuty temu, *.play.pl To że nie jesteśmy jeszcze ostatnią drużyną w lidze to efekt dużego szczęścia. Z gry ewidentnie na to zasługujemy. odpowiedz

Pan spodziewaj - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Przepraszam a co wy myśleliście że nagle po dwóch tygodniach przerwy na reprezentację, te wkłady do koszulek nagle zaczną grać Jogę Bonito?? odpowiedz

Wolfik - 44 minuty temu, *.play.pl W obecnej formie (a raczej jej kompletnego braku) uratowanie remisu to jest pozytyw. Zwłaszcza, że z przebiegu gry na niego nie zasłużyliśmy. Mieliśmy też furę szczęścia, bo goście zmarnowali co najmniej 4-ry 100-ki w samej drugiej połowie. odpowiedz

Bartosz bigosik - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Niestety podzielamy los krakowskiej Wisły. Lata świetności kilka mistrzostw z rzędu te czasy już minęły, zobaczmy jak ciężko teraz krakusom wrócić na dawne tory, niestety nas czeka to samo. odpowiedz

Janek - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Maras: na bank maja uklad. Koszą mu trawe odpowiedz

meter - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Potwór Mioduskiego zmutował się juz wa taki sposób że nawet tworca nie wie gdzie ,kiedy i jak to sie skonczy..Tu już nie ma nic....Dziecko we mgle jest właścicielem..dziecko we mgle dyr sportowym i dziecko we mgle broni..Amen odpowiedz

Lolo - 49 minut temu, *.18.136 Astiz potwierdza, że trenerem jest marnym. Dostał szanse której nie umie wykorzystać. odpowiedz

Kryniek76 - 52 minuty temu, *.centertel.pl Jesteście słabi i przepłaceni. Kapustka Tobiasz Chodyna Rajovic Vinagre Colak jakiś Piątkowski i inny Szymański wypi...lać odpowiedz

Soto - 56 minut temu, *.vectranet.pl Brawo. W końcu jakieś punkty. odpowiedz

sylvano82@o - 56 minut temu, *.orange.pl Astiz się kompromituje....jak nie Jedzą w ataku to zmiany w 85minucie albo wyciągnięcie Kina z szafy hehehe

Dramat! Tu trener potrzebny od jutra i nie jaki tam Papszun a Skorza !

Za niego pyry grały ładna piłkę a Raków Papszuna to dziś taki sam hegemon jak Legia

Obawiam się że jak się nic nie zmieni za tydzień w Lublinie porażka odpowiedz

majusL@legionista.com - 56 minut temu, *.centertel.pl Bez honoru. Bez ambicji. Hańba!!! odpowiedz

paw_pawela - 58 minut temu, *.telkab.pl gra bez ładu i składu, no i nie ma drużyny 😡 odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl Tu nawat nie ma o czym pisać !!!! zero czego kolwiek nic dziadostwo ja nie wiem czemu jeszcze ktokolwiek chodzi na ten stadion !!!!!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak jak lubiłem zawsze astiza, tak po tychh kilku tygodniach tracę do niego szacunek .On dziś po meczu stał przed tunelem uśmiechnięty buziaczki całuski wysyłał do kogoś na trybunach, piątki sobie z Herą zbija morda mu się cieszy, wszystko jest git, fajnie , ekstra. Mam nadzieję ze nowa miotła wymiecie go z Legii. odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.ostnet.pl Miodek, kiedy podwyżki dla kopaczy?🤣🤣🤣 odpowiedz

MHammer - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 💩 odpowiedz

Ukiluki - 1 godzinę temu, *.glasoperator.nl Wstyd Iniaki nie ma pojęcia o czymś na co się podjął ,gra piłkarzami którzy są wypaleni (Chodyn, kun,rajovic,goncalves )oprócz ich to Szymański i Kapustka to dno odpowiedz

koczi - 1 godzinę temu, *.ostnet.pl Astiz wystawiając Kuna i Chodyne w pierwszym składzie pokazałeś że nie nadajesz się na trenera. Cała Polska wie, że Kun i Chodyna to nieudacznicy tylko ty tego nie wiesz. Wracaj do Hiszpanii nieudaczniku!!! odpowiedz

Kamil - 35 minut temu, *.mrsn.at @koczi: tylko Ci dwaj „nieudacznicy” i tak byli najlepsi na boisku

Zgadam się, że są nieudacznikami, ale jak nazwać resztę ? odpowiedz

Zły Krasnolud - 15 minut temu, *.centertel.pl @Kamil: CHODYNA BYŁ NAJLEPSZY? sŁUCHAŁEŚ KONFEREENCJI JAK MU WYLICZYLI STATY POJEDYNKÓW? odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uff...zwycięski remis. Z innej beczki: gdyby przyszedł do nas Papszun, to będzie jeszcze gorzej, bo z jego charakterem, to dopiero rozpęta się wojenka w kuluarach klubu o wpływy pomiędzy nim, a korpoludkami. Tak czy owak, widmo obrony przed spadkiem do 1 ligi na horyzoncie. Gdyby przyszedł Papszun, to dopiero będzie chaos i wojenka, bo korpoludki będą go podgryzać, a i piłkarzyki, gdy trzeba będzie zasuwać na treningach i prowadzić sportowy tryb życia, to w pewnym momencie zaczną grać przeciwko niemu. To jest pewne jak podatki i śmierć. odpowiedz

Jesteśmy w doopie - 1 godzinę temu, *.78.102 Dalej będziecie chodzić na trybuny wspierając burdel Miodka i przyczyniając sie do upadku Legii?! odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.play.pl Remis.

Dość dobrą gra.

Jestem optymistą.

Szkoda, że Tobiasz puścił taka sznate, fajna gra Kuna. odpowiedz

Bartek Gocek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przyjdzie nowy trener i ich opapszuni odpowiedz

Zwykły Żu(L) - 1 godzinę temu, *.40.132 Mam nadzieję że nowy trener wywiezie Tobiasza z Malarzem na jednej taczce odpowiedz

Dyzio - 1 godzinę temu, *.com.pl Ten punkt będzie bardzo ważny jak nie najwazniejszy, dawać mi papszuna i będzie Oki do przodu wszystko jest do uratowania tylko dawać. Paprzuna tabela nigdy nie była tak uszczuplona ! odpowiedz

Tekken (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Augustyniak zawsze powinien grać w podstawowym składzie od początku do końca. odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.centertel.pl kto wystawia wyższe noty niż 1,0 ten parówa odpowiedz

Maras - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Od Pogoni w PP apeluję tu o bojkot trybun mimo że mam karnet. Ale chyba zarządzający Żyletą mają jakieś układy z kudłatym, bo innego logicznego wytłumaczenia braku bojkotu nie widzę odpowiedz

MPjL - 45 minut temu, *.centertel.pl @Maras: To jest więcej niż pewne. Śmieszny bojkot trwający całe dwa mecze i od tego czasu nic a wyniki najgorsze od lat. Na układy nie ma rady $$$ odpowiedz

Dariusz Mioduski dno sportowe szkolony bie - 1 godzinę temu, *.185.73 Dno ptowadzi dno i dno gra i dno ustawia dno odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Tak zagrali podbudowani zawodnicy po 4:0 z pierwszoligowcem 😁



Oto, jak wygląda wyciąganie wniosków z ostatniego i poprzednich meczów.



Tak wygląda walka o mistrzostwo.



W ten sposób rozkłada się odpowiedzialność za organizację gry na większość zawodników po odejściu Josue, i granie bez rozgrywającego.



Gra czwórką obrońców bez lewego to trudna sztuka.



Mniej więcej tak wygląda końcowo wiara kibiców wersus rzeczywistość w kwestii typowania wyniku "2:0" ...



Na razie wystarczy. Z pozytywów - punkt w walce z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie 👏👏 odpowiedz

MPjL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fuksem uratowany REMIS z Lechią. Jak to brzmi. To się nie dzieje!

Teraz na rozkładzie Sparta czyli w łeb a potem 2 ciężkie wyjazdy gdzie jak przywiozą 2 punkty to będzie dobrze. Legia piłkarsko to pośmiewisko. odpowiedz

Optymizm - 1 godzinę temu, *.play.pl Jest i awans na 11 miejsce odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.play.pl Czekam z wiarą na nowego trenera, ale jeszcze bardziej na zakończenie tego miodowo - jesiennego sezonu.

Po prostu legijna piłkarska rozpacz... odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.51 Zagraliśmy swoje, a mimo to nie przegraliśmy. Trzeba szanować ten punkt, bo byliśmy gorszym zespołem. Dobrze, że mieliśmy ten sparing ze Zniczem na wypracowanie schematów i zbudowanie morale. Dobrze też, że Astiz, co by nie mówić (L)egenda klubu, dzięki temu wygrał też jakiś mecz, bo głupio by było, gdyby oddał posadę bez żadnego zwycięstwa. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de Papszun jest chyba głupi, że chce wejść w to bagno. odpowiedz

Marek Marek - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @Jurek: a Ty byś nie wszedł za bańkę euro??🤨🤔🤔 odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl tobiasz znowu najsłabszy odpowiedz

Mz80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niespodzianka obstawiałem 2-1 dla Lechii odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Żenada wstyd jesteśmy najgorsza drużyna w lidze a Żewłakow i spółka dobrze się bawią powiem tak Żewłakow wy,,,,,j z naszego klubu i zabierz ten cały chłam co sprowadziłeś a do tego skandal że niema jeszcze trenera zniszczyliście legie sposcicie ją do pierwszej ligi i to będzie wasza wina SABOTAŻYSCI odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak się masz J.P.? Myślę, że nawet z kontuzją nadajesz się do gry bardziej niż nasz kocur za 3 bańki. odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spokojnie chłopaki, przyjdzie czas na wygrywanie. Na razie się uczycie. trenujcie i się nie przejmujcie bo teraz dla was jest najważniejsze jest dla was zdobywanie umiejętnosci, a na wyniki przyjdzie czas jak dorośniecie. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.play.pl to jest tragedia nie ma druzyny fartowny remis zapomnieli jak sie gra ?????!!!!!! odpowiedz

ToMy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Slucham Was ?💥 odpowiedz

Mioduski won - 1 godzinę temu, *.orange.pl 15 meczów, 4 wygrane - wracamy do czasów czesioball. odpowiedz

Już nawet niema słów , i nawet nic się nie chce mówić o obecnej Legii - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Spuścić zasłony i ściągnąć klauny ze sceny odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl To Co wyprawia uparty pudel, wkoncu doprowadzi do jakies tragedii.

powinien sie poddac i sprzedax udziały bo ma obsr,,na reke i poprostu pecha.

doprowadził ten klub do dzidoostwa,tu juz nie ma co sprzedać,wiec trzeba wykładac kupe kasy na transfery,której on nie ma.

a czajnik gwiżdze i zaraz wystrzeliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii odpowiedz

Wciąż MałoSprawni - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Spokojnie. Mamy zaległy mecz. Wygramy. Odrobimy 9 punktów do Górnika. A w lidze konferencji dojdziemy do 1/8. Zobaczycie. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Bez pomysłu, ładu i składu...fatalnie to wyglądało, wybory Astiza dyskusyjne lekko mówiąc, remis uratowany na farcie w ostatniej chwili...światełka w tunelu na razie nie widać.🤬 odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl MAMY TO!!!!!!111!

Są 2 punkty przewagi nad strefą spadkową!

Na ostatnie 4 lata - drugi raz bronimy się przed spadkiem!

BRAWO ZARZĄD!

BRAWO WŁAŚCICIEL!

BRAWO PIŁKARZE!

💩 odpowiedz

Wszyscy głośno - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hej Legio, tylko mistrzostwo ! 💪💪💪💪💪 odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Kacper...tak po polsku....wy...laj...dalej z Legii!!!! To co puszczasz ostatnio to złotówki bym za ciebie nie dał!! odpowiedz

mOFMC - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Świetny mecz Kacpra Tobiasza. Rozwinął się chłopak super. Szkoda ale i jednocześnie to wielkie szczęście dla Kacpra że już po tym sezonie pojedzie do którejś czołowej ligi za ładną kasę i dla niego i dla Legii. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl A tak liczyłem na kolejną porażkę.

Teraz żewłak i miodek zadowoleni chodzą po korytarzach Legii odpowiedz

Szok - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kacperek wpuścił szmatę? Nie może być xD Może Papszun zauważy, że w tym klubie nie ma bramkarza? odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Ten remis w dalszym ciągu jest kompromitacją odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.25.242 Piękne gówno grają. odpowiedz

