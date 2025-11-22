Wojciech Urbański: Nie widać, byśmy się cieszyli piłką

Wojciech Urbański strzela na 2-2 - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Gol strzelony w ostatnich minutach powinien powodować ogromną radość, ale nie w tym przypadku. Podchodziliśmy do tego meczu z chęcią zwycięstwa, tylko to się dla nas liczyło. Jak widać, skończyło się tylko 2-2 i nie możemy być zadowoleni - powiedział po remisie z Lechią Gdańsk pomocnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański. 

REKLAMA

 


- Na początku ta bramka mnie cieszyła, bo liczyłem, że będziemy mieli jeszcze czas na zdobycie kolejnego trafienia. Niestety, nie udało się.


- Czy zamieszanie z trenerem ma wpływ na drużynę? Odpowiem tylko za siebie. Staram się w każdym meczu dawać z siebie wszystko. Być skupionym w pełni na każdej kolejnej sytuacji. Jako drużynie brakuje nam spokoju w budowaniu akcji. Nie widać, byśmy się cieszyli piłką. W najbliższym czasie będziemy musieli nad tym popracować.


- Mam nadzieję, że są jakieś pozytywy, na których można oprzeć budowę naszej drużyny. Sezon jest długi. Mam nadzieję, że zaraz się otrząśniemy i zaczniemy wygrywać. Nie ważne, jaką grą, byleby wygrywać. Jesteśmy w Legii Warszawa, więc wymaga się od nas wygrywania.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Lechia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Claude Goncalves
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Urbański
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Teo - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

Jesteście dziadami,pies was je….

odpowiedz
KKK - 35 minut temu, *.vectranet.pl

Ty młody nie bierz tego do siebie, ale tak ogólnie to Was piłkarzyki nienawidzę.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.