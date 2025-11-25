Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższą notę za mecz z Lechią przyznaliście Wojciechowi Urbańskiemu. Występ strzelca bramki na wagę remisu oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali bardzo niskie ceny, a najniższe trafiły do Milety Rajovicia i Kacpra Chodyny - po . W sumie oceniało 1005 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,0.
Urbański - 3,2
Kapustka - 2,8
Kun - 2,2
Wszołek - 2,1
Augustyniak - 2,1
Tobiasz - 2,1
Biczachczjan - 2,0
Piątkowski - 2,0
Kapuadi - 1,9
Krasniqi - 1,9
Szymański - 1,8
Ruben Vinagre - 1,7
Claude Goncalves - 1,7
Rajović - 1,4
Chodyna - 1,4