Oceny legionistów za mecz z Lechią

Wojciech Urbański - fot. Piotr Galas
Woytek
Najwyższą notę za mecz z Lechią przyznaliście Wojciechowi Urbańskiemu. Występ strzelca bramki na wagę remisu oceniliście na 3,2 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali bardzo niskie ceny, a najniższe trafiły do Milety Rajovicia i Kacpra Chodyny - po . W sumie oceniało 1005 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,0.

Urbański - 3,2
Kapustka - 2,8
Kun - 2,2
Wszołek - 2,1
Augustyniak - 2,1
Tobiasz - 2,1
Biczachczjan - 2,0
Piątkowski - 2,0
Kapuadi - 1,9
Krasniqi - 1,9
Szymański - 1,8
Ruben Vinagre - 1,7
Claude Goncalves - 1,7
Rajović - 1,4
Chodyna - 1,4


 


Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.110.118

Kun najlepszy na placu, ale hejterzy nie potrafią przyznać. Nakrywa czapką leniwego Vinagreta.

odp - 9 minut temu, *.107.159

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: to zależy co się komu podoba. Ja widziałem ile pojedynków biegowych przegrał, jak piłka przelatywała mu nad głową przy dośrodkowaniach Lechii, jak jego dośrodkowania trafiały do Legionistów tylko po rykoszetach. Ale rozumiem - można chwalić.

