Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

W rozegranym w środę meczu ekstraligi U15 Legia U14 pokonała po emocjonującym meczu STF Champion Warszawa U15. Goście jeszcze na pół godziny przed końcem prowadzili 2 bramkami, jednak finisz legionistów był piorunujący. Legia utrzymała szansę na zwycięstwo w lidze starszego rocznika. Decydujący mecz - w sobotę z liderem, Ursusem. W pierwszym meczu tych drużyn wygrała 5-1 Legia, jednak w ostatnich tygodniach zespół boryka się z problemami zdrowotnymi (m.in. brak 2 najskuteczniejszych strzelców) i uzyskanie podobnego wyniku będzie trudne. Legia U8 zmierzyła się z kolei z Orłami Zielonka.

REKLAMA

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 5-4 (1-2) STF Champion W-wa U15

Gole:

0-1 24 min.

0-2 26 min.

1-2 35 min. Jakub Kruk (as. Karol Szczepek z wolnego)

1-3 41 min. Szymon Klein (as. Aleksander Joński)

2-3 52 min. Karol Szczepek b.a. (po uderzeniu Krzysztofa Opanowskiego)

3-3 60 min. Filip Jasiński (as. Karol Szczepek)

4-3 69 min. Krzysztof Opanowski (as. Mateusz Krzyczmonik)

5-3 73 min. Krzysztof Opanowski (as. Natan Turniak)

5-4 76 min. Sławomir Pękala (as. Piotr Czajkowski)





Strzały (celne) [24-80']: 17(10)-10(6)





Czerwone kartki: Paweł Michalak (74'), Sławomir Joński (78') - obaj Champion (za dwie żółte)





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Oskar Marzec, Jakub Kruk, Antoni Strąk, Michał Har, Karol Szczepek, Filip Jasiński, Igor Arkuszewski, Klaudiusz Półtorak,, Mateusz Krzyczmonik, Adam Smoła, Aleksander Kocot, Aleksander Rybka, Natan Turniak, Karol Grzyb, Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza.





Liga U8 (2018 i mł.): Legia U8 - Orły Zielonka '18





Legia: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Jakub Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski

Trener: Łukasz Wawer





Legia U8 rozegrała spotkanie ligowe z Orłami Zielonka. Podobnie jak w pierwszym meczu tych drużyn, nie zabrakło ładnych akcji, emocji i zmian inicjatywy i niespodziewanych zwrotów akcji. Obiecujący mecz z obu stron.



