Wypożyczeni: Niepokonani

Żadna z drużyn, do których są wypożyczeni legioniści, nie zaznała porażki. Pogoń Grodzisk Mazowiecki uratowała punkt w potyczce ze Śląskiem Wrocław, co pozwoliło zachować status niepokonanych w meczach u siebie. Natomiast Pogoń Siedlec urwała punkty liderującej Wiśle Kraków. W Hiszpanii Las Palmas plasuje się na czołowych miejscach LaLiga 2.

REKLAMA

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) od 69. minuty w wygranym 2-0 meczu z Arką Gdynia.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała 2-2 ze Śląskiem Wrocław ratując punkt w doliczonym czasie gry. W wyjściowym składzie pojawiło się trzech legionistów. Jakub Adkonis i Mateusz Szczepaniak zostali zmienieni w 61. minucie. Natomiast Oliwier Olewiński zszedł z boiska w 82. minucie. Czwarty z wypożyczonych, Stanisław Gieroba zmienił w 61. minucie Jakuba Jędrasika.

Tym samym grodziszczanie pozostają niepokonani w meczach u siebie i po 17. kolejkach zajmują drugie miejsce z 32. punktami na koncie.





Pogoń Siedlce zremisowała bezbramkowo z liderującą Wisłą Kraków. Bartosz Dembek rozegrał pełne spotkanie, a Jakub Zbróg wszedł na ostatnie 20 minut meczu. Siedlczanie mają 22 punkty po 17. kolejkach.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) rozegrał pełne zawody w wygranym 2-1 meczu z Albacete. Miał dokładność podań na poziomie 85% (44/52) i wygrał 4 z 7 pojedynków wygrał. Trzykrotnie faulował rywali, a po jednym z takich zagrań został ukarany żółtą kartką.



