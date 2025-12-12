12-14.12: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek w Wałbrzychu koszykarska Legia mierzyć się będzie z zawsze groźnym na własnym parkiecie Górnikiem. Spotkanie można obejrzeć na Polsacie Sport 2. Tego samego dnia nasi futsaliści zagrają mecz Pucharu Polski z LZS-em Bojano. W niedzielę przy okazji meczu Legii z Piastem, zaplanowano 20-lecie Nieznanych Sprawców. Przed meczem w Źródełku odbędzie się kiermasz legijnych gadżetów organizowany przez legijne grupy i FC.

W Hamar odbedą się ostatnie w tym roku kalendarzowym zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w których startować będzie Marek Kania. W Grand Prix Pilzna w strzelectwie sportowym startować będą Wilhelmina Wośkowiak oraz Maciej Zygmuntowski.



W piątek w Gdańsku odbędą się finałowe walki mistrzostw Polski seniorów w boksie, w których zobaczymy czworo pięściarzy KB Legia. Z kolei w Niemczech Borys Kaczmarek rywalizować będzie na Mistrzostwach Europy Kadetów w boksie.





Rozkład jazdy:

12.12 g. 20:00 LZS Bojano - Legia Warszawa [futsal, PP]

12.12 g. 20:00 TOP Oss - FC Den Haag

12.12 g. 20:15 Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa [kosz]

14.12 g. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice





CLJ w kosza, Poznań (sala XX LO):

12.12 g. 16:15 Basket Poznań - Profbud Legia Warszawa

13.12 g. 13:00 Spójnia ZS2 Stargard - Profbud Legia Warszawa

14.12 g. 12:45 Profbud Legia Warszawa - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań



