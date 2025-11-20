Dobrzy Ludzie odmalowali salę w Nowodworskim Centrum Medycznym

Dobrzy Ludzie w ostatnich dniach gościli na Oddziale Dziecięcym Nowodworskiego Centrum Medycznego. W czwartej ozdobionej przez legionistów sali na ścianach pojawiły się Pszczółka Maja, Filip i Gucio - oczywiście z legijnymi akcentami.

Wesprzeć działania Dobrych Ludzi możecie kupując produkowane przez nich pamiątki, dostępne m.in. przed meczami przed sklepem Żyleta. Można także zamawiać bajkowe kalendarze na rok 2026, z który cały zysk przeznaczony zostanie na dalszą, szczytną działalność grupy.











