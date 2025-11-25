Biblioteka legionisty: Skarpa Warszawska nr 11/2025 (327)

W październikowym numerze miesięcznika "Skarpa Warszawska" mogliśmy sporo poczytać o historii terenów bliskich Legii, czyli Łazienkowskiej. Autorzy opublikowali tam teksty o tym, jak wyglądała ulica i zabudowania, które pojawiały się i zmieniały na przestrzeni dziesięcioleci. Osobno przedstawiono historię dzisiejszego Torwaru, gdzie początkowo powstał odkryty tor łyżwiarski czy legijnych basenów.

Zgodnie z zapowiedzią, w listopadowym numerze miesięcznika otrzymujemy drugą część tekstu poświęconego basenom Legii. Autorką tekstu jest Katarzyna Dzierzbicka, a traktuje on o leigjnych basenach w latach 1945 - 2014. Dowiadujemy się m.in. w jakim stanie były legijne baseny po II wojnie światowej, jak wyglądały ich remonty, a także powojenna reaktywacja sekcji pływackiej naszego klubu.









"Baseny zostały oficjalnie zamknięte w 1987 roku. Zabrakło funduszy na remont odkrytego basenu i krytej pływalni. Tym samym z powodu braku miejsca do treningów została rozwiązana sekcja pływacka Legii Warszawa. Pięć lat wcześniej rozwiązano drużynę seniorów waterpolo, ale jeszcze działała sekcja juniorska. Seniorska sekcja skoków do wody przestała istnieć dużo wcześniej - pod koniec roku 1968, ale nadal skupiano się na szkoleniu młodzieży. Dach basenu południowego został rozebrany, a kompleks zaczął popadać w ruinę" - czytamy w 8-stronicowym artykule okraszonym zdjęciami.



Ostatnim "akcentem" legijnych basenów była historyczna wieża do skoków, która miała zostać zachowana... Niestety, w roku 2014 została ostatecznie rozebrana.





Tytuł: Skarpa Warszawska nr11/2025 (199)

Autor: Katarzyna Dzierzbicka

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 100

Cena: 19,99 zł



