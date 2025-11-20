Media: Legia rozmawia z Papszunem

REKLAMA

Nazwisko to przewija się w kontekście Legii już od dłuższego czasu. W poniedziałek informowaliśmy, że pojawiło się po raz kolejny. Papszun był zresztą już wcześniej dogadany ze stołecznym klubem, prezes Dariusz Mioduski chciał go zatrudnić, ale ostatecznie doszło do zmiany dyrektora sportowego na Jacka Zielińskiego i do Warszawy zamiast Papszuna trafił Kosta Runjaić.







Podobno Papszun ma zapisaną w kontrakcie klauzulę, która pozwala mu odejść z klubu, jeśli pojawi się satysfakcjonująca go oferta. Wg dziennikarza Jakuba Białka z Weszło, dotyczy ona jednak tylko ofert z zagranicy, co oznacza, że Legia musiałaby dojść do porozumienia także z Rakowem Częstochowa. Umowa trenera z Rakowem obowiązuje do 30 czerwca 2026.



