Media: Legia rozmawia z Papszunem

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl / Legionisci.com
Od trzech tygodni czekamy na ogłoszenie nazwiska trenera, który poprowadzi Legię Warszawa w dalszej części obecnego sezonu. Co jakiś czas w mediach pojawiają się nazwiska szkoleniowców przymierzanych do tej roli. Meczyki.pl informują, że Legia prowadzi rozmowy z Markiem Papszunem, który aktualnie jest trenerem Rakowa Częstochowa. 
Nazwisko to przewija się w kontekście Legii już od dłuższego czasu. W poniedziałek informowaliśmy, że pojawiło się po raz kolejny. Papszun był zresztą już wcześniej dogadany ze stołecznym klubem, prezes Dariusz Mioduski chciał go zatrudnić, ale ostatecznie doszło do zmiany dyrektora sportowego na Jacka Zielińskiego i do Warszawy zamiast Papszuna trafił Kosta Runjaić. 

 


Podobno Papszun ma zapisaną w kontrakcie klauzulę, która pozwala mu odejść z klubu, jeśli pojawi się satysfakcjonująca go oferta. Wg dziennikarza Jakuba Białka z Weszło, dotyczy ona jednak tylko ofert z zagranicy, co oznacza, że Legia musiałaby dojść do porozumienia także z Rakowem Częstochowa. Umowa trenera z Rakowem obowiązuje do 30 czerwca 2026. 



KMR - 7 minut temu, *.tpnet.pl

To kolejny dowód, który potwierdza, że w tym klubie kompletnie nie ma żadnej wizji...

Szkielet - 8 minut temu, *.gov.pl

Ha ha ha !!!

WojtasBB - 9 minut temu, *.lupro.net

Jeden z najlepszych fachowców w Polsce. Niestety, wydaje się to tylko zwykłą, mało realną plotką. Taki Papszun mógłby być trenerem na lata.

Tom - 16 minut temu, *.vectranet.pl

Nie wiedziałem że dzisiaj jest Prima Aprilis.

majusL@legionista.com - 20 minut temu, *.centertel.pl

Oby to była bzdura. Bo juz mieliśmy jednego sabotażyste michniewicza . Tffuuuuu

Sobo(L) ew - 10 minut temu, *.plus.pl

@majusL@legionista.com: Patrząc kto jest właścicielem Legii i jaki jest tu burdel nikt normalny tu nie chce przyjść.

Kibic52 - 20 minut temu, *.orange.pl

Tylko nie Papszun !!!

Biała si - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

Ooo to ciekawe ,🤔

Kaczyński - 26 minut temu, *.play-internet.pl

🤣🤣

Ginka - 28 minut temu, *.play.pl

Obiecujący kierunek działań włodarzy Klubu...

Ronaldo - 30 minut temu, *.myvzw.com

W sumie to nie głupia opcja jeśli to prawda.
Może on by ogarnął ten burdel. Sezon praktycznie stracony ale od czegoś trzeba zacząć. Po zwolnieniu Bobica będzie z czego mu zapłacić.

Kibic52 - 31 minut temu, *.orange.pl

Tylko nie on !!!!

(L) - 34 minuty temu, *.jmdi.pl

Niech ciągnie Raków, tam przynajmniej jest szanowany. U nas po pół roku będzie opluty i powieszony za ziobro.

