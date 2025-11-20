Media: Papszun zostanie trenerem Legii

Podobno Papszun ma zapisaną w kontrakcie klauzulę, która pozwala mu odejść z klubu, jeśli pojawi się satysfakcjonująca go oferta. Wg dziennikarza Jakuba Białka z Weszło, dotyczy ona jednak tylko ofert z zagranicy i reprezentacji, co oznacza, że Legia musiałaby dojść do porozumienia także z Rakowem Częstochowa. Umowa trenera z Rakowem obowiązuje do 30 czerwca 2026.

Nazwisko to przewija się w kontekście Legii już od dłuższego czasu. W poniedziałek informowaliśmy, że pojawiło się po raz kolejny . Papszun był zresztą już wcześniej dogadany ze stołecznym klubem, prezes Dariusz Mioduski chciał go zatrudnić, ale ostatecznie doszło do zmiany dyrektora sportowego na Jacka Zielińskiego i do Warszawy zamiast Papszuna trafił Kosta Runjaić .

Z kolei sport.pl dodaje, że przyjście Papszuna i kilku jego współpracowników z częstochowskiego klubu jest przesądzone - w poniedziałek ma poprowadzić pierwszy trening.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

LOCHA_PROŚNA - 32 minuty temu, *.orange.pl Wg mnie mało prawdopodobne, jakby miał przyjść Papszun to Żewłakow i Bobic musieliby odejść bo on sobie nie pozwoli na to, żeby mu takie Janusze ogarniali transfery. odpowiedz

Sławek - 38 minut temu, *.kalwinek.net MIODUSKI NOWOTWOREM LEGII. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 39 minut temu, *.t-mobile.pl To dopiero byłyby cyrki, gdyby Papszun został trenerem u nas. Ale byłaby walka buldogów pod dywanem o to kto ma decydujący głos w zarządzaniu Legią. Przyjdzie Papszun to obecny chaos jeszcze bardziej się pogłębi, bo on będzie toczył wojenki z korpoludkami od Miodka. odpowiedz

Mioduski won - 52 minuty temu, *.orange.pl Był moment kilka lat temu by go zatrudnić to wybrał michniewicza. Mioduski to najgorszy prezes jaki mógł się trafić Legii. Tak długo jak on nie odejdzie nie będzie sucesów i stabilizacji - bo on cały czas popełnia te same błędy - Legia powinna być taką polską crveną zvezdą a zamiast tego jest czyś w rodzaju polskiego man united. Czyli gigantycznym marnotrawieniem potencjału zarówno finansowego, młodzieżowego jak i sportowego. odpowiedz

Legia to my - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie chce mi się wierzyć aby w połowie sezonu zostawił swój "kochany" Raków,w którym robi za pomnik i poszedł ratować Legię.



Myślę,że za około tydzień zobaczmy tu artykuł z serii: "Papszun nie dla Legii" odpowiedz

sceptiko - 54 minuty temu, *.orange.pl Nie wiem, to znowu wszystko na jakiejś wielkiej sensacji, olbrzymiej kontrowersji, potężnym potencjale medialnym budowane. Ale czy na sportowej merytoryce? Nie lubię stylu Papszuna, dobry jest ale ten sezon raków zaczął czkawką. Czy wszystko co dzieje się wokół Legii musi być w towarzystwie chaosu? odpowiedz

Pele - 56 minut temu, *.vectranet.pl Pan Marek w Legii? To chyba zbyt piękne aby było prawdziwe. Legia potrzebuję kogoś z mocnym charakterem. Nie mam zbyt wielkich nadziei ale oby się sprawdziło! odpowiedz

O - 57 minut temu, *.play-internet.pl Leszek Ojrzyński odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play.pl Styl preferowany przez Papszuna nie odpowiada legijnemu DNA czyli ofensywna gra. Z Papszunem przy oglądaniu mogą boleć zęby. Chyba lepszy byłby trener Górnika. No i trzeba odsunąć Bobica, Zielińskiego Żewłakowa I Herę. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.244.231 W Legii jest taki burdel, że aż włos się jeży. Już dawno trzeba było zatrudnić Papszuna i dać mu jak największą władzę w klubie i autonomię. Jeśli już kiedyś zatrudniono Runjaicia, który również jest dobrym fachowcem, to nie trzeba było go zwalniać tak szybko. Zobaczymy, ale jestem ZA jeśli chodzi o Papszuna. Ale gość musi mieć autonomię w podejmowaniu decyzji a nie kilku decydentów mniej lub bardziej znających się na piłce będzie podejmować decyzje za niego. Według mojej oceny pierwszy do wyp…lenia jest Bobić. odpowiedz

Xxx - 55 minut temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel: wiesz, tutaj Runjac został zjedzony i 90% cieszyło się jak odszedł ;)

A co do meritum -> też jestem za Papszunem - daje gwarancję wyniku i jest szansa, że tutaj posprząta. No i potrafi grać bez napastnika ;) odpowiedz

L - 55 minut temu, *.play.pl @Wyrwikufel: A ja sie nie zgodze jesli chodzi o ten burdel, bo to akurat byl przyklad poukladanej relacji co sie u nas nie zdarza zbyt czesto. Mioduski chcial Papszuna ale zatrudnil Zielinskiego jako dyrektora, ktory nie chcial i to on podial decyzje. To jest chyba dobra relacja, nie? Zwolnienie Runjaica to iz inna sprawa ale chcialbys zeby wtedy Mioduski wbrew dyrektorowi sportowemu bral swojegotrenera? To by byl dopiero burdel. Teraz Zewlak jest na tak wiec probujemy. I to jest zdrowa relacja. Nie jest zdrowa relacja zeby trener mial wladze absulutna. Od tego jest Zewlak. Bobica nie trzeba wyrzucac bo ma kontrakt do konca sezonu tylko. Swoja role odegral. Dal troche kontaktow, kilka negocjacji wzial na siebie i git. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl On preferuje kołków na szpicy,więc może zagospodaruje Rajovicia.🤣A tak serio,jeżeli nie chcemy iść do przodu,rozwijać gry ofensywnej i widowiskowej to taki największy destruktor futbolu będzie ok.Jak dla mnie zupełnie nie DNA i wizja gry dla Legii. Ile on już zawodników i chajsu przepalił w Rakowie i nic sensownego nie osiągnął,ani nie podniósł poziomu ponad ligę.Już bym wolał Misiurę z Płocka. odpowiedz

Znawco - 44 minuty temu, *.vectranet.pl @Znawca: Dzisiaj na przykład taki Raków pod wodzą Papszuna jedzie do Poznania albo Białegostoku jak po swoje. Wyobrażasz sobie aktualną Legię w takiej roli? I tyle z twojego znawstwa. Lepiej się zajmij siatkówką albo innym ping-pongiem. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dla mnie Marek Papszun to jest zdecydowanie najlepsza opcja krajowa.

Ale jak czytam to filozoficzne krytykę Pana Marka to mi się przypominają komentarze forumowe sprzed 20 lat. Legia wówczas rozegrała mecz z Zagłębiem Lubin, W którym Adrian Paluchowski strzelił 3 bramki. I wtedy 90% (słownie dziewięćdziesiąt procent) forumowych "fachowcow" pisało jednobrzmiące komentarze: "nie chcemy Lewandowskiego, mamy Paluchowskiego". Teraz dzieci tamtych forumowych dyletantow plują na Papszuna. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibic Legii od 1975: mogło tak być. Co nie znaczy, że nie można się pomylić Lewandowski mógł wtedy mieć gorszy okres dlatego w Legii go nie chciano.

Co do Papszuna- osobiscie jestem jak najbardziej na tak. Skoro nie Vuko- to Papszun to bardzo dobra opcja. odpowiedz

KMR - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To kolejny dowód, który potwierdza, że w tym klubie kompletnie nie ma żadnej wizji... odpowiedz

Szkielet - 1 godzinę temu, *.gov.pl Ha ha ha !!! odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.lupro.net Jeden z najlepszych fachowców w Polsce. Niestety, wydaje się to tylko zwykłą, mało realną plotką. Taki Papszun mógłby być trenerem na lata. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiedziałem że dzisiaj jest Prima Aprilis. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oby to była bzdura. Bo juz mieliśmy jednego sabotażyste michniewicza . Tffuuuuu odpowiedz

Sobo(L) ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl @majusL@legionista.com: Patrząc kto jest właścicielem Legii i jaki jest tu burdel nikt normalny tu nie chce przyjść. odpowiedz

Kibic52 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tylko nie Papszun !!! odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ooo to ciekawe ,🤔 odpowiedz

Kaczyński - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 🤣🤣 odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.play.pl Obiecujący kierunek działań włodarzy Klubu... odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com W sumie to nie głupia opcja jeśli to prawda.

Może on by ogarnął ten burdel. Sezon praktycznie stracony ale od czegoś trzeba zacząć. Po zwolnieniu Bobica będzie z czego mu zapłacić. odpowiedz

Kibic52 - 2 godziny temu, *.orange.pl Tylko nie on !!!! odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Niech ciągnie Raków, tam przynajmniej jest szanowany. U nas po pół roku będzie opluty i powieszony za ziobro. odpowiedz

Dziad_LeopoLd - 1 godzinę temu, *.play.pl @(L): Dlaczego ma być powieszony za Ziobro? Aż tak by się poświęcił? Chociaż z Częstochowy ale nie sądzę, żeby się aż tak poświęcił. Nie za Ziobro. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Dziad_LeopoLd: za żebro tak se zażartowałem. tak czy owak uważam że rozwalcują go tu i będzie po Papszunie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.