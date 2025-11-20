Podcast LNF (odc. 27): Cała władza w ręce Papszuna?

Wszystko wskazuje na to, że po 3 tygodniach kibice Legii doczekali się następcy Edwarda Iordanescu. Niespodziewanie Legię Warszawa ma przejąć Marek Papszun, który aktualnie jest szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Czy to oznacza kolejną rewolucję im. Dariusza Mioduskiego? Co to oznacza dla zespołu? Na gorąco w podcaście "Legioniści Na Fali" komentują Kamil Dumała i Woytek. Zapraszamy!

