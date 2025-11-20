Podcast LNF (odc. 27): Cała władza w ręce Papszuna?

Kamil Dumała i Woytek
Wszystko wskazuje na to, że po 3 tygodniach kibice Legii doczekali się następcy Edwarda Iordanescu. Niespodziewanie Legię Warszawa ma przejąć Marek Papszun, który aktualnie jest szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Czy to oznacza kolejną rewolucję im. Dariusza Mioduskiego? Co to oznacza dla zespołu? Na gorąco w podcaście "Legioniści Na Fali" komentują Kamil Dumała i Woytek. Zapraszamy!

Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.



POSŁUCHAJ NA SPOTIFY



KANAŁ RSS PODCASTU "LEGIONIŚCI NA FALI"


SONDACzy zatrudnienie Marka Papszuna przez Legię będzie dobrą decyzją?


Komentarze (5)

Bronek 49 - 21.11.2025 / 18:45, *.vectranet.pl

Następny trener który nie jest fanem wprowadzania młodych do zespołu ,jeżeli zostanie trenerem Legii to młodzi muszą już myśleć o odejściu z klubu bo tu się zmarnują

Majki - 21.11.2025 / 12:49, *.telnaptelecom.pl

wczoraj entuzjazm, dzisiaj zastanawiam się czy w legii nie będzie fatum Fergusona 😟

Egon - 21.11.2025 / 09:11, *.waw.pl

Facet ma charatkter, jest mocny psychicznie, więc przynajmniej będzie konkret, a nie jakiś kolejny przysypiający stękacz, który nie wie, co do czego.

Kibic Legii od 1975 - 21.11.2025 / 00:23, *.t-mobile.pl

W 1999 r. Franc Smuda powiedział, że "marzeniem każdego polskiego trenera jest prowadzić Legie".
4 lata temu, kiedy Legia korzystała z usług Gołębiewskiego Lesio Ojrzynski mowil: "jestem gotowy".
Teraz Marek Papszun opuszcza Świerczewskiego, który wg zeznać Lesnodorskiego "jest 20 razy bogatszy od Mioduskiego".
No niewatpliwie Legia to jest magia na polskim podworku, która, niestety, od 20 lat (z drobnym wyjatkiem) nieudolni właściciele roz........ja.

Trampek - 21.11.2025 / 22:48, *.orange.pl

@Kibic Legii od 1975: Jeżeli Świerczewski jest wielokrotnie bogatszy od Mioduskiego, to dlaczego jego Raków ma budżet wielokrotnie niższy od budżetu LEGII ? Najpierew sprawdź, potem mów , nie wierz w głupot gadanie czy bzdurne pisanie !!! Wiesz dlaczego ? Podpowiadam. "Pisało na płocie ...doopa. Chłop chciał pogłaskać i mu ...zadra wlazła .

