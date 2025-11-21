W sobotę Legia powalczy w Zrębinie o tytuł DMP

Boks

W sobotę w PZP Zrębin Arena w miejscowości Zrębin w gminie Połaniec, odbędzie się spotkanie przedostatniej kolejki Polskiej Ligi Boksu pomiędzy WKB Rushh Kielce i Legią Warszawa. Wygrana legionistów zapewni naszej drużynie pierwszy od 1986 roku tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Pierwszą szansę na przyklepanie mistrzowskiego tytułu legioniści mieli przed dwoma tygodniami na Bemowie, kiedy przegrali 8:10 (czyli jedną walką) mecz z rewelacją rundy rewanżowej PLB - Concordią Knurów.

Legia chciała przełożyć spotkanie z kielczanami na inny termin, ze względu na kolizję z Mistrzostwami Europy do lat 23 w Budapeszcie. Niestety, związek bokserski nie wyraził na to zgody. Oba kluby przystąpią do sobotniego meczu w mocno osłabionych składach. W Legii z powodu startów na ME U-23 (te rozpoczynają się w niedzielę) zabraknie Nikolasa Pawlika (w kat. -55kg wygrał wszystkich 12 walk w Polskiej Lidze Boksu), Bartłomieja Rośkowicza (kat. -65kg, bilans 10-0 w PLB) oraz Pawła Sulęckiego (kat. -70kg). Ponadto Jakub Straszewski (kat. -85kg, bilans 5-1) nie wystąpi z powodu kontuzji, a Adam Tutak (kat. -90kg, bilans 5-0) dopiero w piątek wróci do Polski po intensywnych startach w Pucharze Świata w Indiach, gdzie zdobył brązowy medal.

Z kieleckiej ekipy na ME do Budapesztu udali się Mateusz Szczoczarz (kat. -55kg, bilans 6-5), Michał Pierzchała (kat. -80kg, bilans 6-1) oraz Igor Rondoś (kat. -85kg, bilans 3-2). Ponadto dopiero w piątek, czyli dzień przed meczem z Legią, z Pucharu Świata w Indiach wraca Paweł Brach (kat. -60kg, bilans 8-0), który odpadł w ćwierćfinale.

Początek meczu Rushh Kielce - Legia Warszawa w sobotę, 22 listopada o godzinie 17:00. Transmisję będzie można obejrzeć na Youtube. Legia, aby przyklepać tytuł mistrzowski musi wygrać jedno z dwóch ostatnich spotkań. W ostatniej kolejce czeka ją wyjazdowe spotkanie z Imperium Boxing Wałbrzych, które będzie miało miejsce 21 grudnia. 

Pięściarze Legii ostatni medal Drużynowych Mistrzostw Polski wywalczyli w sezonie 1987/88 (wówczas rozgrywki trwały aż dwa lata), kiedy zostali wicemistrzami kraju, ustępując Igloopolowi Dębica (obie drużyny miały identyczny dorobek punktowy), dla którego był to pierwszy tytuł.



