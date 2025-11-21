Papszun: Na dziś jestem trenerem Rakowa

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

- Z tego, co widzę tu na podpisie, jest jasne, gdzie jestem trenerem w dniu dzisiejszym. Tak to wygląda dziś, a co będzie w przyszłości, nie wiem. Wokół mojego nazwiska krążą różne dywagacje, to naturalne i rozumiem to. Ale jak będą jakieś konkretne informacje, gdybym kiedyś miał odejść z Rakowa, dowiecie się o tym w innych okolicznościach, czy to ze mną, czy beze mnie. Różnie to bywa. Dziś jestem trenerem Rakowa i przygotowuję zespół do meczu z Piastem i o tym powinniśmy rozmawiać - powiedział Marek Papszun, zapytany na konferencji prasowej o temat przejścia do Legii Warszawa. 

REKLAMA

- Wielokrotnie takie tematy były podejmowane. Na dzień dzisiejszy przygotowuję zespół do meczu z Piastem. Dziś to tylko dywagacje w przestrzeni medialnej. Niewiele osób wie, jak takie tematy wyglądają. Niekiedy to wypływa do mediów, innym razem nie. Akurat tu mocno się to rozeszło. 


 


- Jak to wpływa na drużynę? Myślę, że nie wpływa. W Rakowie nic się nie dzieje. Nasza praca wygląda standardowo - była odprawa, przygotowanie do treningu, trening, regeneracja, konferencja prasowa. 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.