Weszło: Papszun do Legii dopiero zimą, za milion euro

Legia Warszawa - Raków Częstochowa - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: weszlo.com

Według informacji Weszlo.com, Marek Papszun trafi do Legii Warszawa, ale najprawdopodobniej wydarzy się to dopiero po rundzie jesiennej. "Trudno tutaj przesądzać wszystko na 100%, natomiast gdybyśmy mieli stawiać pieniądze – do transferu dojdzie, niemniej nie teraz" - czytamy.

Co więcej, zatrudnienie tego trenera będzie dla Legii bardzo kosztowne. 


 

"Wszystko – koszta podstawowe i bonusy – przekroczą milion euro, czyli Papszun dołączy… do najdroższych transferów w historii Ekstraklasy" - pisze Weszlo.com. 



Wycior - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl

W tym klubie wszystko jest postawione na głowie…

