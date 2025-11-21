Weszło: Papszun do Legii dopiero zimą, za milion euro

Według informacji Weszlo.com, Marek Papszun trafi do Legii Warszawa, ale najprawdopodobniej wydarzy się to dopiero po rundzie jesiennej. "Trudno tutaj przesądzać wszystko na 100%, natomiast gdybyśmy mieli stawiać pieniądze – do transferu dojdzie, niemniej nie teraz" - czytamy.

Co więcej, zatrudnienie tego trenera będzie dla Legii bardzo kosztowne.









"Wszystko – koszta podstawowe i bonusy – przekroczą milion euro, czyli Papszun dołączy… do najdroższych transferów w historii Ekstraklasy" - pisze Weszlo.com.




