Wyniki Marka Kani w PŚ w Calgary

Marek Kania - fot. pzls.pl
Bodziach
Panczenista Legii, Marek Kania ma za sobą kolejne starty w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2025/26. Tym razem 3-dniowa rywalizacja przeniosła się z Salt Lake City do Calgary w Kanadzie. Legionista w piątek zajął 11. miejsce w wyścigu na 1000 metrów, z wynikiem 1:07.51 min. W sobotę był ósmy na 500 metrów (34.16s), a dzień później dziewiąty z czasem 34.18s. 

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 metrów, Marek Kania zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 126 punktów. Kolejne zawody PŚ odbędą się w dniach 5-7 grudnia w holenderskim Heerenveen.

Wyniki legionisty:

Wyniki na 1000m:
1. Jordan Stolz (USA) 1:06.00 min.
2. Jenning De Boo (Holandia) 1:06.11 min.
3. Joep Wennemars (Holandia) 1:06.44 min.
4. Cooper Mcleod (USA) 1:06.62 min.
5. Ziwen Lian (Chiny) 1:06.73 min.
(...)
11. Marek Kania 1:07.51

Wyniki 1. wyścigu na 500m:
1. Jun-Ho Kim (Korea) 33.99s
2. Jenning De Boo (Holandia) 34.02s
3. Jordan Stolz (USA) 34.02s
4. Damian Żurek 34.07s
5. Sebas Diniz (Holandia) 34.11s
6. Wataru Morishige (Japonia) 34.15s
7. Zhiwen Xue (Chiny) 34.16s
8. Marek Kania 34.16

Wyniki 2. wyścigu na 500m:
1. Jordan Stolz (USA) 33.79s
2. Damian Żurek 33.85s
3. Jun-Ho Kim (Korea) 33.99s 
4. Wataru Morishige (Japonia) 34.00s
5. Jenning De Boo (Holandia) 34.07s
6. Katsuhiro Kuratsubo (Japonia) 34.13s
7. Marten Liiv (Estonia) 34.17s
8. Ziwen Lian (Chiny) 34.17s
9. Marek Kania 34.18s
10. Tingyu Gao (Chiny) 34.18s



