Legiomisie, kubki i vlepki do kupienia od Dobrych Ludzi

Bodziach
Przed sobotnim meczem z Lechią Dobrzy Ludzie sprzedawać będą pluszaki - Legiomisie (niecałe 40cm wysokości), które w sam raz nadawać się będą na prezent dla bliskich z okazji Mikołajek. Koszt jednego misia to 40 złotych, płatność tylko gotówką, a cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na charytatywne działania grupy. 

Stoisko Dobrych Ludzi od godziny 17:30 znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Żyleta.


 


Na stoisku do kupienia będą także bajkowe kubki (40 zł) oraz zestawy vlepek (10 zł za arkusz). 

Legiomisie,pluszaki

kubki Dobrzy Ludzie



