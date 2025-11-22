Legiomisie, kubki i vlepki do kupienia od Dobrych Ludzi

Przed sobotnim meczem z Lechią Dobrzy Ludzie sprzedawać będą pluszaki - Legiomisie (niecałe 40cm wysokości), które w sam raz nadawać się będą na prezent dla bliskich z okazji Mikołajek. Koszt jednego misia to 40 złotych, płatność tylko gotówką, a cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na charytatywne działania grupy.

Stoisko Dobrych Ludzi od godziny 17:30 znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Żyleta.













Na stoisku do kupienia będą także bajkowe kubki (40 zł) oraz zestawy vlepek (10 zł za arkusz).




