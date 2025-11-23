Bajor rywalem Wrzoska 17 stycznia

Poznaliśmy przeciwnika Arka Wrzoska, z którym legionista zmierzy się podczas gali XTB KSW 114 w dniu 17 stycznia w Radomiu. Wrzosek walczyć będzie w klatce z Szymonem Bajorem. Zawodnik z Rzeszowa w KSW startuje od 2023 roku i ma bilans 2-3. W ostatniej walce, we wrześniu tego roku, Bajor jednogłośną decyzją sędziów, pokonał Ricardo Prasela.

Przeciwnik Arka, przed dwoma laty rywalizował o pas wagi ciężkiej, ale został poddany w walce z Philem De Friesem. Tym samym, z którym Wrzosek przegrał w pierwszej rundzie swojej ostaniej, tegorocznej walki. Wcześniej legionista wygrał 6 walk w KSW, w tym 5 przed czasem.














