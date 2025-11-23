Legia złożyła oficjalną ofertę wykupu Papszuna

W programie Liga+ Extra w Canal+ dziennikarz Krzysztof Marciniak poinformował, o aktualnym stanie przeprowadzki Marka Papszuna do Warszawy.
- Marek Papszun, według informacji, jest już z Legią dogadany. Druga kwestia jest taka, jak kluby - Legia i Raków - dogadają się odnośnie tego transferu. Legia złożyła oficjalną ofertę wykupu Marka Papszuna. Dziś ta oferta pojawiła się w Częstochowie i cytuję "oferta została uznana za skrajnie obrażającą" - powiedział Krzysztof Marciniak.
- Myślę, że jest to dopiero początek negocjacji niż finisz. Nie wygląda mi na to, by ta sytuacja miała się rozwiązać w ciągu 24 godzin tak po prostu - dodał prowadzący program.