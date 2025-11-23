Legia złożyła oficjalną ofertę wykupu Papszuna

Marek Papszun - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Liga+ Extra / Canal+

W programie Liga+ Extra w Canal+ dziennikarz Krzysztof Marciniak poinformował, o aktualnym stanie przeprowadzki Marka Papszuna do Warszawy.

- Marek Papszun, według informacji, jest już z Legią dogadany. Druga kwestia jest taka, jak kluby - Legia i Raków - dogadają się odnośnie tego transferu. Legia złożyła oficjalną ofertę wykupu Marka Papszuna. Dziś ta oferta pojawiła się w Częstochowie i cytuję "oferta została uznana za skrajnie obrażającą" - powiedział Krzysztof Marciniak.


 


- Myślę, że jest to dopiero początek negocjacji niż finisz. Nie wygląda mi na to, by ta sytuacja miała się rozwiązać w ciągu 24 godzin tak po prostu - dodał prowadzący program.


SONDACzy zatrudnienie Marka Papszuna przez Legię będzie dobrą decyzją?


Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (23.11.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --



Komentarze (3)

Michał - 10 minut temu, *.centertel.pl

Tu będzie jeszcze cyrk.

odpowiedz
Student_L - 12 minut temu, *.net.pl

Pożyjemy zobaczymy. Teraz w Rakowie mają komfort odrzucania wszelkich ofert,aby podbić cenę i jednoczenie nie pozwolić szybko zadziałać nowej miotle. Widząc że Astiz nie punktuje, będą niejedną odrzucać. Niech omawiają już potencjalnie transfery.

odpowiedz
Wołomin NR - 14 minut temu, *.play.pl

Zaczyna się serial 😉😉😉

odpowiedz
