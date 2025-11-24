LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

W weekend swoje spotkania ligowe rozegrali rywale Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Sparta Praga, z którą stołeczna drużyna zmierzy się już w najbliższy czwartek, w okrojonym składzie pokonała na wyjeździe Mladę Bolesław 2-1. Czeski klub jako jedyny zaznał zwycięstwa, gdyż armeńska Noah Erywań i gibraltarski Lincoln Red Imp podzieliły się punktami ze swoimi przeciwnikami. Szczególnie bolesne było to dla drużyny z Gibraltaru, która w meczu z liderem straciła ligowe punkty po raz pierwszy w tym sezonie.

Sparta Praga

W ramach 16. kolejki Chance Ligi Sparta Praga pokonała na wyjeździe z FK Mladę Bolesław. Trener Brian Priske zdecydował się przed czwartkowym meczem z Legią dać odpoczynek kilku kluczowym i obciążonym w trakcie sezonu zawodnikom. Mimo to jego drużyna poradziła sobie z rywalem, a szczególnie błysnął były zawodnik Lechii Gdańsk - Lukáš Haraslín - który miał udział przy obu trafieniach dla swojego zespołu. Mimo zwycięstwa Sparta nadal zajmuje 2. miejsce w tabeli czeskiej ekstraklasy, tracąc do Slavii 2 punkty.





FK Mlada Bolesław 1-2 (0-2) AC Sparta Praga

0-1 - 23' Lukáš Haraslín k.

0-2 - 33' Kaan Kairinen

1-2 - 75' Matyáš Vojta





Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 19. Adam Ševínský, 27. Filip Panák (80' 4. Jakub Martinec), 30. Jaroslav Zelený - 3. Pavel Kadeřábek, 36. Garang Kuol (76' 52. Ondrej Penxa), 6. Kaan Kairinen, 11. Matěj Ryneš - 26. Patrik Vydra (76' 5. Santiago Eneme), 9. Albion Rrahmani (63' 10. Jan Kuchta), 22. Lukáš Haraslín





żółte kartki: Macek 63', Kralik 79' - Kuol 28'













Noah Erywań

Swoje spotkanie zremisowała natomiast FC Noah Erywań. W ramach 14. kolejki Barcragujn chumb zespół z Erywaniu po szalonym i niezwykle ostrym meczu podzielił się punktami z Alaszkertem Erywań, remisując 2-2. Już od 22. minuty przyszły rywal Legii grał w osłabieniu po bezpośredniej czerwonej kartce, którą za faul otrzymał prawy obrońca - David Sualehe. Dla Noah to czwarta strata punktów w ostatnich pięciu meczach ligowych. Mimo to nadal zajmuje 5. pozycję w tabeli, lecz jej strata do lidera wynosi już 9 punktów.





FC Noah Erywań 2-2 (2-1) Alaszkert Erywań



1-0 - 14' Gor Manweljan k.

1-1 - 25' Karen Nalbandjan k.

2-1 - 38' Howhannes Harutjunjan

2-2 - 73' Momo Fanye Toure





Noah: 16. Timothy Fayulu - 19. Howhannes Hambardzumjan (87' 3. Siergiej Muradian), 39. Nathanaël Saintini, 37. Gonçalo Silva, 33. David Sualehe - 23. Aram Czamojan (76' 18. Artem Awanesjan) - 7. Hélder Ferreira, 17. Gustavo Sangaré, 27. Gor Manweljan (76' 10. Artak Daszjan), 71. Bilal Fofana (76' 77. Alen Grgić) - 32. Nardin Mulahusejnović (28' 4. Gudmundur Thórarinsson)





żółte kartki: Saintini 7', Silva 18', Hambardzumjan 39', Czamojan 55', Fofana 64', Sangaré 88' - Sadojan 12', Ndouka 57', Toure 90+6', Pilojan 90+10'





czerwona kartka: Sualehe 22'

















Lincoln Red Imps



Swoje ligowe spotkanie zremisował także Lincoln Red Imps. W ramach 12. kolejki Gibraltar Football League podzielił się punktami z liderem gibraltarskiej ekstraklasy - St Jospeh's FC - remisując 1-1. Dla przyszłego rywala Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji była to pierwsza strata ligowych punktów w obecnym sezonie. Lincoln zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli z 6-punktową stratą do ostatniego rywala, lecz trzema meczami rozegranymi mniej.





St Joseph's FC 1-1 (0-0) Lincoln Red Imps

1-0 - 53' Florjan Gutierrez

1-1 - 56' Bernardo Lopes





Lincoln: 13. Jaylan Hankins - 3. Christian Rutjens, 6. Bernardo Lopes, 8. Mandi, 9. Kike Gómez (73' 99. Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy), 10. Tjay De Barr, 11. Juan Arguez (82' 22. Graeme Torrilla), 18. Toni, 21. Nano, 24. Toni Kolega, 80. Boubacar Dabo (62' 30. Yussef Flalhi Idrissi)





żółte kartki: Jolley, Curado, Perez, Lopez - Dabo, Kolega, Mandi, Rutjens











