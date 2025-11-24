Replika flagi OFMC zadebiutowała na meczu z Lechią

Podczas sobotniego meczu Legii z Lechią przy Ł3 zadebiutowała replika flagi OFMC, która po raz pierwszy wywieszona została 21 lat temu. Płótno zawiera hasło "Legia Warszawa. Old Fashion Man Club. Better Dead Than Red", a także herb Legii i Warszawy, godło narodowe, przekreślony sierp i młot oraz postać w kaszkiecie.

Przy okazji wykonania repliki płótna, Foxx postanowił przypomnieć historię powstania pierwszej flagi tejże grupy.













"W 2004, gdy pojawił się pomysł na uszycie antykomunistycznej flagi na Legii, czytałem akurat zbiór tekstów Waldemara Łysiaka 'Na łamach 5 oraz wywiad-rzeka, Old-Fashion Man'. Zawiera on m.in. trafną definicję osoby o poglądach prawicowych. Autor wywiadu zadał Łysiakowi pytanie kim właściwie jest prawicowiec, na co uzyskał następującą odpowiedź:

'(…) autentyczny prawicowiec to człowiek, który wyznaje pewien klarowny antylewicowy zbiór reguł i poglądów, w tym kapitalizm i wolny rynek jako system ekonomiczny, dekalog jako system etyczny, antyjakobinizm jako system polityczny, wreszcie konserwatyzm jako bazę norm regulujących ustawodawstwo i wyznaczających szacunek dla tradycji białego człowieka. Od świętości prawa naturalnego do nadrzędności cywilizacji zachodniej – to katechizm prawicowy'. Odpowiadało nam takie ujęcie, więc – nie będąc grupą – uszyliśmy sobie flagę 'Klub Konserwatysty' nawiązującą do tytułu wspomnianej publikacji. Co jakiś czas wracają pytania o symbolikę z naszego płótna. BDTR jest hasłem jankeskich Republikanów z czasów tzw. zimnej wojny z sowietami w połowie XX wieku. Na Legii pojawiło się pierwszy raz w połowie lat ’90, gdy razem z kolegami z Mokotowa zrobiliśmy drugą flagę tej dzielnicy – pierwsza z 1992 nie miała motywów politycznych. Na meczach i imprezach przewijało się wielu znajomych ze środowiska radykalnie antykomunistycznej Ligi Republikańskiej, więc tak jakoś mi się skojarzyło i umieściłem je w projekcie flagi. OFMC uważałem za rodzaj kontynuacji tamtej historii, zwłaszcza że drugi ze współzałożycieli grupy, z którym się wcześniej nie znaliśmy - Pawełek - również był związany ze wspomnianym środowiskiem. Płótno OFMC nawiązuje więc wizualnie do antykomunistycznej flagi Mokotowa. Trzeci współzałożyciel, śp. Jaco, miał identyczne poglądy. I mieszkał na Mokotowie. Postać w kaszkiecie jest fikcyjna i symbolizuje to samo, co wszystkie postacie w kaszkietach na legijnych flagach, czy szalikach. Warszawski old school. Jest jednak trochę mniej 'oprychowata', bo to w końcu 'old fashion'" - przypomina OFMC.



