Bajkowe postaci w szpitalu w Sokołowie Podl.

Przed sobotnim meczem z Lechią Dobrzy Ludzie pojechali do Sokołowa Podlaskiego, gdzie od wielu lat prężnie działa legijny fanklub. W szpitalu SPZOZ w Sokołowie Podlaskim legioniści ozdobili przychodnię dla dzieci w bajkowe graffiti z legijnymi akcentami.









"Teraz mali pacjenci odwiedzający część dla dzieci zdrowych oraz część dla dzieci chorych odnajdą na ścianach bohaterów znanych bajek. Bardzo dziękujemy Sokołowskim Legionistom za pomoc i dobrze spędzony czas" - relacjonują Dobrzy Ludzie.















