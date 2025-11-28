4. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Tylko Legia przegrała

Za nami mecze 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Trzy z czterech polskich drużyn wygrały swoje spotkania. Tylko Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie ze Spartą Praga i obecnie zajmuje 28. miejsce w tabeli, które oznacza odpadnięcie z rozgrywek po tej fazie i brak pucharów na wiosnę.
4. kolejka:
AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne FC
Slovan Bratysława 2-1 Rayo Vallecano
Lech Poznań 2-0 FC Lausanne-Sport
Omonia Nikozja 2-0 Dynamo Kijów
HSK Zrinjski Mostar 2-1 BK Hacken
Sigma Ołomuniec 2-1 NK Celje
Raków Częstochowa 4-1 Rapid Wiedeń
Universitatea Craiova 1-0 FSV Mainz
Ħamrun Spartans FC 3-1Lincoln Red Imps FC
Legia Warszawa 0-1 Sparta Praga
ACF Fiorentina 0-1 AEK Ateny
Shamrock Rovers FC 1-2 Szachtar Donieck
RC Strasbourg 2-1 Crystal Palace FC
Jagiellonia Białystok 1-0 Kuopion Palloseura
HNK Rijeka 0-0 AEK Larnaka
Aberdeen FC 1-1 FC Noah Erywań
Drita Gnjilane 1-0 KF Shkendija Tetowo
Breidablik Kopavogur 2-2 Samsunspor Kulübü
