4. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Przed nami mecze 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. O godzinie 18:45 Lech podejmie zespół FC Lausanne-Sport, a Raków zagra z Rapidem Wiedeń. O godzinie 21:00 Legia zmierzy się na własnym stadionie ze Spartą Praga. Z kolei rywalem Jagiellonii będzie Kuopion Palloseura, z którym legioniści mierzyli się w 2019 roku.
4. kolejka:
Czwartek, 27.11.
godz. 18:45 AZ Alkmaar - Shelbourne FC
godz. 18:45 Slovan Bratysława - Rayo Vallecano
godz. 18:45 Lech Poznań - FC Lausanne-Sport (Polsat Sport 1 / Polsat Sport Premium 1)
godz. 18:45 Omonia Nikozja - Dynamo Kijów
godz. 18:45 HSK Zrinjski Mostar - BK Hacken
godz. 18:45 Sigma Ołomuniec - NK Celje
godz. 18:45 Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń (Polsat Sport 2 / Polsat Sport Premium 2)
godz. 18:45 Universitatea Craiova - FSV Mainz
godz. 18:45 Ħamrun Spartans FC - Lincoln Red Imps FC
godz. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga (Polsat Sport 1 / Polsat Sport Premium 1)
godz. 21:00 ACF Fiorentina - AEK Ateny
godz. 21:00 Shamrock Rovers FC - Szachtar Donieck
godz. 21:00 RC Strasbourg - Crystal Palace FC
godz. 21:00 Jagiellonia Białystok - Kuopion Palloseura (Polsat Sport 2 / Polsat Sport Premium 2)
godz. 21:00 HNK Rijeka - AEK Larnaka
godz. 21:00 Aberdeen FC - FC Noah Erywań
godz. 21:00 Drita Gnjilane - KF Shkendija Tetowo
godz. 21:00 Breidablik Kopavogur - Samsunspor Kulübü
Terminarz i wyniki Ligi Konferencji