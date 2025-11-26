Astiz: Chcemy odzyskać zaufanie kibiców

Konferencja

- Czeka nas mecz w Europie – zupełnie inny typ rywalizacji. Każdy gol i każdy punkt będą na wagę złota w walce o awans do kolejnej rundy. Zostały trzy mecze w grupie i wciąż wszystko jest otwarte - mówi przed starciem ze Spartą Praga trener Legii, Inaki Astiz.

- Jesteśmy w takiej sytuacji, w której każdy z nas powinien myśleć wyłącznie o trzech punktach. Zagraliśmy z Lechią bardzo słaby mecz, byli od nas lepsi. W poprzednich spotkaniach brakowało nam skuteczności i trochę szczęścia, a w ostatnim meczu to szczęście dopisało nam w samej końcówce. Mam jednak pozytywne nastawienie. Czuję, że ta bramka w doliczonym czasie może być momentem, który odwróci wszystko to, co złego spotkało nas wcześniej. Mamy potencjał i zawodników, którzy są w stanie zmienić sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy - dodaje szkoleniowiec.


 

- Kacper Urbański, Jakub Żewłakow i Arkadiusz Reca trenują z nami. Wszystko wskazuje na to, że znajdą się w kadrze meczowej.

- Drużyna doskonale wie, w jakim jesteśmy momencie. To nie jest tak, że piłkarze wybierają sobie mecze. Prawda jest taka, że w lidze mamy trudniejszą sytuację niż w Lidze Konferencji.

- Sparta gra bardzo agresywnie, więc musimy być na to gotowi – na pojedynki, na zbieranie drugich piłek, na stałe fragmenty gry w obronie i ataku. A kiedy będziemy mieli piłkę, musimy zagrać lepiej niż ostatnio, albo przynajmniej skuteczniej.

- Faworyt? Obie drużyny są dobrze znane w swoich ligach i w Europie. My nie jesteśmy w najlepszym momencie, ale oni też mieli słabszą serię. U nich też nie wszystko wygląda idealnie. Musimy przede wszystkim patrzeć na siebie i zaprezentować się tak, by odzyskać zaufanie kibiców.


Trener do końca rundy?

- Nie mam żadnych informacji na ten temat. Nie skupiam się na tym. Staram się przygotowywać zespół do każdego kolejnego meczu i na tym jesteśmy w pełni skoncentrowani. Plotki zawsze będą – to normalne. O tych sprawach decydują inni ludzie i to ich możecie pytać o szczegóły.


DaroR - 30 minut temu, *.orange.pl

W zasadzie brak choćby 1 pkt. jeszcze Nas nie wyrzuca za burtę w Lidze Konferencji. Z Noah to będzie mecz o tzw. 6 pkt.

majusL@legionista.com - 52 minuty temu, *.174.42

Nie oczekuje cudów. Wystarczy że wygracie ...

ma(L)izna - 55 minut temu, *.centertel.pl

Astiz pracując wiele lat przy różnych trenerach nie nauczył się od nich niczego. Nie ma pomysłu, powiela decyzje i błędy poprzedników, oby klub znalazł jak najszybciej trenera bo z nim zmierzamy do 1 ligi.

Rumcajs - 47 minut temu, *.246.36

@ma(L)izna: a od kogo miał się nauczyć? to jest człowiek z kółka wzajemnej adoracji, które jest z siebie wiecznie zadowolone. cały sztab trenerski i dyrektorski powinien być złożony z osób nie powiązanych historycznie z Legią

ma(L)izna - 38 minut temu, *.centertel.pl

@Rumcajs: Urban, Czerczesow, Skorża, Magiera, Runjaic, Feio. Od każdego można było coś podpatrzeć a jak przychodzi samodzielnie ustawić zespół to robi to samo co Iordanescu.

L - 1 godzinę temu, *.fuz.pl

nie wydaje mi ze nawet wygranym meczem to sie uda.

cytujac klasyk,

to i tak by nic nie dalo,to i tak by nic nie dalo,to i tak by nic nie dalo

