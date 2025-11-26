Sparta przed meczem z Legią. Wyjazdowe bolączki

Legia Warszawa jest już na półmetku rywalizacji w fazie ligowej Ligi Konferencji. Sytuacja legionistów nie jest kolorowa, wizja awansu się oddala, a ich następnym przeciwnikiem będzie Sparta Praga. Czeski zespół jest po jednym z najgorszych sezonów w historii, lecz z nowym-starym trenerem powoli wraca na dobre tory. Prażanie mają jednak wyraźne problemy z meczami wyjazdowymi i w ostatnich tygodniach nie potrafią ustabilizować swojej formy, co warszawiacy mogą wykorzystać. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z obozu drużyny z Pragi.

REKLAMA

AC Sparta Praga to czeski klub z ponad 130-letnią tradycją. Sekcja piłkarska założona została 16 listopada 1893 roku przez trzech braci - Vaclava, Bohumila i Rudolfa Rudli - pod nazwą Athletic Club Královské Vinohrady. Późniejsza Sparta przybrała barwy niebiesko-żółto-kasztanowe - niebieski jako symbol Europy, czerwony i żółty jako oficjalne barwy Pragi. Przez lata gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Sparta stała się najbardziej utytułowanym czeskim klubem. Sparta w całej swojej historii sięgała po: mistrzostwo Czechosłowacji (21 razy), wicemistrzostwo Czechosłowacji (20 razy), mistrzostwo Czech Środkowych (3 razy), Puchar Dobroczynności (4 razy), Puchar Środkowo Czeski (7 razy), Puchar Czeski (3 razy), Puchar Czechosłowacji (8 razy), Puchar Czech (8 razy), Superpuchar Czech (2 razy), mistrzostwo Czech (14 razy). Po ostatni tytuł mistrzowski Sparta sięgnęła w sezonie 2023/24. Szczególnie udany dla klubu był okres międzywojenny, gdy wzrastała jego rywalizacja derbowa ze Slavią i zdobywał tytuł za tytułem. Okres ten nazwano Żelazną Spartą, lecz problemy polityczne po II wojnie światowej spowodowały, że Sparta przestała zdobywać tytuły seryjnie. Do 1975 roku Sparta była jedynym czeskim klubem, który nigdy nie spadł do drugiej ligi. Po upadku Czechosłowacji Sparta do dziś utrzymuje się w czeskiej najwyższej klasie rozgrywkowej, co więcej, nigdy nie spadła poniżej 5. pozycji. Tym bardziej Sparta może zaliczyć do nieudanych poprzedni sezon. Po fazie głównej rozgrywek czeskiej ekstraklasy zajmowała 4. miejsce z jedynie 3-punktową stratą do wicelidera. W grupie mistrzowskiej Sparta grała jednak fatalnie, w 5 meczach zdobyła 1 punkt, ostatecznie nie przesuwając się choćby o jedną pozycję do góry. W międzyczasie Sparta przegrała również 1-3 w finale Pucharu Czech z Sigmą Ołomuniec, co podsumowało jeden z najgorszych sezonów w historii klubu.













U siebie niepokonani, z problemami na wyjazdach

Tak fatalne zakończenie rozgrywek musiało spowodować zmiany w praskim zespole. Do klubu po rocznym rozbracie powrócił trener Brian Priske. Duński szkoleniowiec był proponowany także Legii, ale jej wybór padł na Edwarda Iordanescu. Priske przez 2 lata w klubie z Pragi sięgnął z nim w sezonie 2022/23 po pierwsze mistrzostwo od 9 lat, a w następnych rozgrywkach zgarnął dublet. 48-latek ponownie potrafi wpłynąć na zespół i wyprowadza go na odpowiednie tory. Sparta rozpoczęła obecny sezon ligowy od 7 meczów bez porażki, wygrywając przy tym 6-krotnie i skutecznie łącząc rozgrywki czeskiej ekstraklasy z eliminacjami do europejskich pucharów. Pierwszej porażki na krajowym podwórku zaznała dopiero w połowie września. Od tamtej przegranej Sparta nie wygrywa już tak regularnie. W następnych 8 kolejkach rozegranych do tej pory zespół z Pragi zdobył 15 punktów, tracąc przez to prowadzenie na rzecz odwiecznego rywala zza miedzy, Slavii, do której traci obecnie dwa punkty. Październik i listopad nie są dla Sparty zbytnio udane. W tych miesiącach zespół z Pragi rozegrał 6 meczów, wygrywając tylko 2. Jedno z tych zwycięstw Sparta osiągnęła w ostatni weekend, pokonując 2-1 Mladą Bolesław i przerywając serię dwóch meczów bez zwycięstwa. W obecnym sezonie Sparta ma także problemy z grą na wyjazdach. We wszystkich rozgrywkach "Bordowi" zagrali poza swoim stadionem 13 spotkań, z których wygrali tylko 6, natomiast wszystkie z 5 porażek, jakie dosięgnęły w obecnym sezonie Spartę, miały miejsce na` stadionach rywali. Gorsza forma w ostatnich miesiącach i ewidentne problemy z grą na wyjazdach mogą być dla Legii światełkiem w tunelu i pozytywnym aspektem przed spotkaniem ze Spartą, mimo momentu, w jakim znajduje się stołeczna drużyna.









Pigułka statystyczna z ostatniego meczu

Przeciwnik - Mlada Bolesław

Wynik - 2-1 (Haraslin 23' k., Kairinen 33' - Vojta 75')

Posiadanie piłki - 52%

Strzały (celne) - 13 (4)

Gole oczekiwane - 2,03

Interwencje bramkarza - 3

Podania (celne) - 448 (363)

Stałe fragmenty gry - 13 rzutów wolnych, 5 rzutów rożnych i 1 rzut karny

Faule - brak

Żółte kartki (czerwone kartki) - 1 (brak)





Regularna gra w Europie

Dzięki sukcesom ligowym Sparta od wielu dziesięcioleci rywalizuje także na arenie europejskiej. Od sezonu 1983/84 nieprzerwanie walczy o awans do fazy głównej europejskich rozgrywek i w większości lat to się udawało. Między 1997 a 2006 rokiem Sparta siedmiokrotnie grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Największym osiągnięciem w tych rozgrywkach było wyjście z grupy w sezonie 2003/04. Od 2006 roku czeska drużyna długo nie potrafiła awansować do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek klubowych. Rywalizowała natomiast 11-krotnie w fazie grupowej Ligi Europy. Z niej udało się Sparcie wyjść 5 razy, a najdalej dotarła do ćwierćfinału w sezonie 2014/15, gdzie przegrała z hiszpańskim Villarealem. Dwa lata temu dotarła natomiast do 1/8 finału, w którym uległa Liverpoolowi w dwumeczu aż 2-11. W poprzednim sezonie Sparcie po 18 latach udało się powrócić do Ligi Mistrzów. Po przebyciu trzech rund eliminacyjnych drużyna z Pragi awansowała do fazy ligowej tych rozgrywek, które jednak boleśnie ją zweryfikowały. Sparta wygrała tylko jeden mecz - z austriackim Red Bullem Salzburg - a szczególnie bolesne były dla niej porażki z Manchesterem City (0-5) i Atletico Madryt (0-6). Ostatecznie Sparta z 4 punktami zakończyła rywalizację na 31. miejscu.





Słaby wynik w poprzednim sezonie spowodował, że Sparta po raz drugi w historii rywalizowała tylko o Ligę Konferencji. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w sezonie 2022/23, kiedy Sparta nie przeszła już pierwszego przeciwnika, jakim był norweski Viking FK. Tym razem czeski zespół poradził sobie bez większych problemów. Na starcie, mimo porażki w pierwszym meczu, wyeliminował kazachski FK Aktobe, z którym chwilę wcześniej w el. Ligi Europy mierzyła się Legia. Następnie po dwóch zwycięstwach Sparta odprawiła FC Ararat-Armenia. Los był dla niej łaskawy, bo w ostatniej rundzie eliminacji natrafiła na znacznie słabszego rywala - łotewską Rygę. Przeciwnik okazał się jednak znacznie trudniejszy niż mogło się wydawać - mimo zwycięstwa Sparty w pierwszym meczu 2-0, Łotysze na własnym stadionie zaczęli odrabiać straty, jednak nie starczyło im determinacji i zwyciężyli jedynie 1-0, co zapewniło awans Sparcie. Fazę ligową czeska drużyna rozpoczęła imponująco, od pokonania aż 4-1 irlandzkiego Shamrock Rovers. To było jednak jak na razie jedyne zwycięstwo prażan. W przełożonym przez warunki atmosferyczne meczu z chorwacką Rijeką Sparta przegrała 0-1, a przed trzema tygodniami zremisowała bezbramkowo z Rakowem Częstochowa. Zdobycz 4 punktów plasuje więc czeską drużynę na 16. miejscu w tabeli Ligi Konferencji. Poza meczem z Legią Sparta zmierzy się jeszcze z rumuńską Universitateą Craiovą i szkockim Aberdeen FC. Zwycięstwo z warszawską drużyną znacznie przybliżyłoby ją do osiągnięcia awansu i walki o najlepszą ósemkę.









Droga Sparty do fazy ligowej Ligi Konferencji

2. runda el. Ligi Konferencji 5-2 vs FK Aktobe, Kazachstan ( 1-2 w., 4-0 d.)

3. runda el. Ligi Konferencji 6-2 vs FC Ararat-Armenia, Armenia ( 4-1 d., 2-1 w.)

4. runda el. Ligi Konferencji 2-1 vs Ryga FC, Łotwa ( 2-0 d., 0-1 w.)









Wyniki Sparty w fazie ligowej Ligi Konferencji

1. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji 4-1 d. vs Shamrock Rovers, Irlandia

2. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji 0-1 w. vs HNK Rijeka, Chorwacja

3. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji 0-0 d. vs Raków Częstochowa, Polska









Organizacja i boki największym zagrożeniem

Sparta od 2022 roku jest zespołem preferującym grę w formacji z trzema defensorami i ofensywnie nastawionymi wahadłowymi. Tę filozofię wprowadził do drużyny trener Priske, kontynuował to jego następca, a Duńczyk po powrocie do drużyny ponownie szlifuje takie ustawienie. Czeski zespół raczej nie gra na hurra, a stawia na spokojną organizację. Jego gra opiera się na posiadaniu i kontroli piłki, zorganizowanym rozgrywaniu jej od tyłu, powolnym połykaniu przestrzeni i skrupulatnym szukaniu swoich szans. Po stratach zespół z Pragi staje się jednak agresywniejszy, stara się szybko reagować i przyspieszać poczynania po odbiorze. Sparta najczęściej korzysta na szerokości boiska, przesuwa swoje ataki do aktywnych bocznych obrońców i jeszcze wyżej ustawionych skrzydłowych, przez których przechodzi większość akcji, kończonych dośrodkowaniami czy płaskimi podaniami w poszukiwaniu napastnika. W tej formacji zespół jest bardzo mocno obsadzony. Naprzemiennie występują na niej Jan Kuchta, który powrócił do klubu po wypożyczeniu do FC Midtjylland oraz Albion Rrahmani. Czech trafił do siatki rywali w tym sezonie już 7 razy, dokładając 6 asyst, natomiast Kosowianin zdobył 9 goli i 2 asysty. Ze skrzydła wspomaga ich także reprezentant Serbii - Veljko Birmančević - który ma o jedno trafienie mniej od Rrahmaniego. Do formy po lekkim urazie powraca także były zawodnik Lechii Gdańsk, Lukáš Haraslín (na zdjęciu niżej), który jest liderem nie tylko ofensywy, ale jako kapitan również całego zespołu. To właśnie na tych zawodników Legia będzie musiała uważać najbardziej. "Wojskowi" swoich szans będą mogli upatrywać na pewno w kontratakach. Wysoko grający wahadłowi zostawiają wiele przestrzeni za swoimi plecami, co będzie mógł wykorzystać m.in. Ermal Krasniqi, który do Legii jest wypożyczony właśnie z praskiego klubu i na pewno będzie miał dużą motywację, by pokazać się jak najlepiej na tle tej drużyny. Stołeczna drużyna na pewno nie będzie faworytem w tym meczu, ale przy wyeliminowaniu bocznych stref Sparty, będzie miała większe szanse na osiągnięcie pozytywnego rezultatu.









Letnie transfery

Przyszli: Jan Kuchta (napastnik, FC Midtjylland), Pavel Kadeřábek (obrońca, TSG 1899 Hoffenheim), John Mercado (skrzydłowy, AVS FC), Santiago Eneme (pomocnik, Slovan Liberec), Kevin-Prince Milla (napastnik, Dukla Praga), Garang Kuol (skrzydłowy, Newcastle United), Dominik Hollý (pomocnik, FK Jablonec), Sivert Mannsverk (pomocnik, wyp. Ajax Amsterdam),





Odeszli: Martin Vitik (obrońca, FC Bologna), Markus Solbakken (pomocnik, Aarhus GF), Victor Olatunji (napastnik, Real Salt Lake City), Joeri Heerkens (bramkarz, Ajax Amsterdam), Qazim Laci (pomocnik, Rizespor), Tomas Wiesner (Houston Dynamo FC), Adam Karabec (pomocnik, wyp. Olimpique Lyon), Ermal Krasniqi (skrzydłowy, wyp. Legia Warszawa), Imanol Garcia de Albeniz (obrońca, wyp. FC Andorra), Indrit Ruci (napastnik, wyp. Kayseispor), Vaclav Sejk (napastnik, wyp. SC Heerenveen)





fot. Woytek / Legionisci.com





Kadra Sparty na fazę ligową Ligi Konferencji

Bramkarze: 1. Peter Vindahl (27, Dania), 44. Jakub Surovčík (23, Słowacja), 47. Lukáš Franc * (17, Czechy), 60. Pedro-Antonio Rodriguez * (19, Czechy)





Obrońcy: 2. Martin Suchomel (22, Czechy), 3. Pavel Kadeřábek (33, Czechy), 11. Matěj Ryneš (24, Czechy), 16. Emmanuel Uchenna (21, Nigeria), 17. Angelo Preciado (27, Ekwador), 19. Adam Ševínský * (21, Czechy), 25. Asger Sørensen (29, Dania), 27. Filip Panák (29, Czechy), 30. Jaroslav Zelený (33, Czechy), 33. Elias Cobbaut (27, Belgia), 48. Matyáš Jedlička * (21, Czechy), 62. Ondřej Lilling * (20, Czechy), 63. Ferdinand Říha * (20, Czechy)





Pomocnicy: 5. Santiago Eneme (24, Gwinea Równikowa), 6. Kaan Kairinen (26, Finlandia), 7. John Mercado (23, Ekwador), 8. Magnus Kofod Andersen (26, Dania), 14. Veljko Birmančević (27, Serbia), 18. Lukáš Sadílek (29, Czechy), 20. Sivert Mannsverk (23, Norwegia), 21. Dominik Hollý (21, Słowacja), 22. Lukáš Haraslín (29, Słowacja), 26. Patrik Vydra (22, Czechy), 34. Roman Horák * (20, Czechy), 36. Garang Kuol (20, Australia), 49. Enes Osmani * (21, Czechy), 64. Jakub Tošnar * (19, Czechy)





Napastnicy: 9. Albion Rrahmani (25, Kosowo), 10. Jan Kuchta (28, Czechy), 28. Kevin-Prince Milla (21, Kamerun), 31. Roman Mokrovics * (19, Czechy), 38. Daniel Rus * (19, Czechy)





Niepewni/Nieobecni na mecz z Legią: Sivert Mannsverk (pomocnik), Magnus Kofod Andersen (pomocnik), Emmanuel Uchenna (obrońca), Asger Sørensen (obrońca), Elias Cobbaut (obrońca)





Przewidywany skład: Vindahl - Panák, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Vydra, Ryneš - Birmančević, Rrahmani, Haraslín









Ostatnie 5...

Jakim wynikiem zakończyło się pięć ostatnich oficjalnych spotkań Sparty przeciwko polskim zespołom?





06.11.2025 Faza ligowa Ligi Konferencji: Sparta 0-0 Raków

04.08.2010 3. runda el. Ligi Mistrzów (rewanż): Lech 0-1 Sparta (Kladrubsky 50')

27.07.2010 3. runda el. Ligi Mistrzów: Sparta 1-0 Lech (Brabec 75')

02.11.1983 2. runda Pucharu UEFA (rewanż): Sparta 3-0 Widzew (Prochazka 32', Griga 39, Skuhravý 83')

19.10.1983 2. runda Pucharu UEFA: Widzew 1-0 Sparta (Wójcik 42')









Historia

Legia mierzyła się w europejskich pucharach z czeskimi zespołami pięciokrotnie, co składa się na dziesięć meczów. Bilans spotkań pokazuje, jak bardzo wyrównane były te pojedynki. Legioniści wygrali trzy mecze, zremisowali sześć i przegrali tylko raz. Bilans bramkowy to 18-15 na korzyść "Wojskowych". Trzy dwumecze przeciwko drużynom z Czech miały miejsce jeszcze w XX wieku. W sezonie 1973/74 w fazie grupowej Pucharu Intertoto legioniści mierzyli się właśnie z Banikiem Ostrawa, remisując oba mecze 1-1. Pięć lat później, w tej samej fazie tychże rozgrywek, "Wojskowi" rywalizowali ze Slavią Praga i także podzielili się punktami w obydwu meczach - w Warszawie zremisowali 2-2, a w Pradze 1-1. Trzecia rywalizacja również miała miejsce w fazie głównej Pucharu Intertoto. Podopieczni trenera Jerzego Engela w Czechach zostali rozgromieni przez Sigmę Ołomuniec 0-3, ale przy Łazienkowskiej wzięli odwet i pokonali czeski zespół aż 5-1.





Zdecydowanie najlepiej kibice pamiętają jednak dwumecz sprzed czterech lat w fazie play-off eliminacji Ligi Europy przeciwko Slavii Praga. W pierwszym, wyjazdowym meczu piłkarze trenera Czesława Michniewicza zremisowali z prażanami 2-2, a ozdobą tego meczu była fenomenalna bramka zdobyta przez Josipa Juranovicia. Rewanż przy Łazienkowskiej zaczął się dla "Wojskowych" wyśmienicie, gdyż już od 3. minuty grali w przewadze po czerwonej kartce dla jednego z zawodników Slavii. Mimo to, na przerwę z prowadzeniem schodzili Czesi. W drugiej części legionistom udało się jednak odwrócić losy tego spotkania i po dublecie Mahira Emreliego to oni zapewnili sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Ostatnia legijno-czeska rywalizacja miała miejsce kilka miesięcy temu i pozwoliła Legii znaleźć się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Po pokonaniu kazachskiego FK Aktobe "Wojskowi" zmierzyli się w 2. rundzie el. Ligi Europy z Banikiem Ostrawa. W pierwszym spotkaniu, rozgrywanym w Czechach, legioniści dwukrotnie przegrywali, lecz ostatecznie odwrócili losy meczu i dzięki bramkom Bartosza Kapustki oraz Jean-Pierre'a Nsame zremisowali z zespołem z Ostrawy 2-2. W rewanżu przy Łazienkowskiej do przerwy warszawiacy także przegrywali, lecz w drugiej połowie ponownie postawili się Czechom, do siatki znów trafił kameruński napastnik, a samobójcze trafienie jednego z gości po akcji Ryoyi Morihsity przechyliło szalę zwycięstwa i awansu na korzyść Legii.





fot. Mishka / Legionisci.com



