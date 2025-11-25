Boks

Wyniki legionistów na ME U-23

Nikolas Pawlik - fot. Bodziach
Bodziach
W Budapeszcie rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 23 w boksie, w których startowało trzech pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia Warszawa. Niestety żaden z nich nie awansował do strefy medalowej.

W 1/8 finału kat. -55kg Nikolas Pawlik mierzył się z Anglikiem, Abdulem-Rahmaanem Burtonem. Legionista wygrał pierwszą rundę 5:0, drugą przegrał 2:3, ale przed ostatnim starciem prowadził 2:0. Niestety Nikolas nie utrzymał korzystnego wyniku i odpadł z dalszej rywalizacji.

W kat. -65kg Bartłomiej Rośkowicz wygrał swoją pierwszą walkę ze Szwajcarem Yanisem Mediną. W 1/8 fninau legionista mierzył się ze Słowakiem Jurajem Boną. Po dwóch rundach rywal prowadził 3:0. W ostatniej rundzie Rośkowicz wygrał 3:2, ale cały pojedynek skończył się wygraną Słowaka.

W kat. -70kg Paweł Sulęcki przegrał w 1/16 finału z Hiszpanem, Soucko Gandą Coulibalym.



