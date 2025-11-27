Bilety na mecz z Treflem

6 grudnia o godzinie 15 koszykarze Legii Warszawa rozegrają na Bemowie ligowe spotkanie z Treflem Sopot. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz.

Dla Legii będzie to okazja do rewanżu za porażkę w turnieju o Superpuchar.









Cennik biletów na mecz z Treflem:

Kat. czarna (rodzinna): 35 zł (ulgowy), 45 zł (normalny)

Kat. zielona: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. biała: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. czerwona: 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. Premium: 80 zł (ulgowy), 110 zł (normalny)

Kat. VIP: 189 zł (ulgowy), 330 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



