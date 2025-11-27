Konferencja

Astiz: Gdybyśmy wykorzystali sytuacje...

Inaki Astiz - fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
- Ciężko mi powiedzieć, co się stało w drugiej połowie. Wiadomo, że po pierwszej połowie każdy z nas czuł, że graliśmy tak, jak chcieliśmy – mówiliśmy o tym już przed meczem. Widać było, że to, co zakładaliśmy, funkcjonowało, kreowaliśmy sytuacje. Niestety nie byliśmy skuteczni, a kiedy straciliśmy bramkę, morale chyba trochę opadło. Jeśli masz tak klarowną sytuację i nie strzelasz, to coś z tyłu głowy zaczyna ciążyć - powiedział trener Legii, Inaki Astiz.

- Podbudowałem chłopaków w przerwie i weszli w drugą połowę z odpowiednim nastawieniem. Prawda jest taka, że w tej drugiej części nie potrafiliśmy już kreować sytuacji tak jak w pierwszej. Zmiany miały pomóc drużynie. Każdy z nas chce, żeby zespół wygrywał, dlatego tak postępujemy. Nie powiedziałbym, że brakowało chęci. Kiedy przegrywasz, to nigdy nie jest łatwe. Pressing jest bardziej otwarty, ryzyko większe i czasami jeden błąd oznacza, że każdy zawodnik musi biegać dużo więcej niż powinien. Tak jak powtarzam, mecz wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy jedną z tych sytuacji z pierwszej połowy wykorzystali. Niestety tak się nie stało i dlatego jesteśmy teraz w tej sytuacji.


Kryzys a podejście do pracy

- Jeśli chodzi o podejście do pracy – uwierzcie mi, zostawiamy tam wszystko. Staramy się, żeby zawodnikom niczego nie brakowało. Przygotowania do meczów są trafne. Oczywiście, czegoś nam brakuje, ale nie poddajemy się. Jesteśmy na takiej misji i poddawanie się to ostatnia rzecz, jaką można zrobić. Trzeba walczyć. Jutro wstajemy i znowu pozytywnie idziemy do następnego meczu. Będziemy przygotowani lepiej. Wydaje mi się, że potrzebujemy w końcu prowadzić w jakimś meczu, mieć punkt zaczepienia, pozytywny wynik, żeby ruszyć. To jest to, czego nam brakuje i zrobimy wszystko, żeby najbliższy mecz tak wyglądał.


- Nie jest mi łatwo jako trenerowi i człowiekowi, ale zawsze szukam pozytywów. W domu mam przepiękną żonę, córkę. One dają mi dużo energii. Spędzony z nimi czas mnie ładuje i tę energię przekazuję potem w klubie. Po takim meczu oczywiście znów jest analiza, ale jutro wstaję i muszę dać chłopakom to, co najlepsze. Nie można być przy zespole załamanym – to nic nie daje. Taki nie jestem i taki nie będę.

WYNIKI SONDYJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?
SUMA GŁOSÓW: 3939
START: 10.07.2025 / KONIEC: 01.11.2025
Komentarze (8)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Ja - 17 minut temu, *.orange.pl

W domu mam przepiękną żonę, córkę. One dają mi dużo energii. Spędzony z nimi czas mnie ładuje i tę energię przekazuję potem w klubie.

Nie wiem, nie znam się ale może niech całą drużyna spędzi weekend z twoją żoną i córką. Skoro tobie pomagają to i im pomogą
A na pytanie co się stało w drugiej połowie odpowiedź jest prosta: stał się Rajovic na boisku

odpowiedz
Guny - 21 minut temu, *.223.42

Haha, gdyby babka miała wąsy... idźcie wszyscy... spać... zapadnijcie w sensie zimowy i dajcie o sobie zapomnieć kibicom.

odpowiedz
Mateusz - 21 minut temu, *.play.pl

Trzeba to jasno powiedzieć to nie trenerzy są problemem tylko ta zbierania piłkarzy i gówniany zarząd tego klubu który co pół roku zmienia koncepcję

odpowiedz
ZenekL3 - 23 minuty temu, *.play.pl

Gdybyśmy wykorzystali sytuację przegralibyśmy 1:2

odpowiedz
Bubek - 23 minuty temu, *.play.pl

Musicie sobie usiąść i porozmawiać. Wtedy wszystko zacznie działać. 😂

odpowiedz
Rumcajs - 25 minut temu, *.246.44

Co Ty gadasz? Urbański ostatni do którego można mieć pretensje, a Ty, że morale siadło po niewykorzystanej setce. I dlatego za karę wysłaliście go do wywiadu? Rozumiem, że w szatni wyjaśniliście że on jest winny tej porażki, bo wy kreowaliście sytuacje i czujecie się lepszym zespołem i nie macie sobie nic do zarzucenia?

odpowiedz
Levinho.Onet.pl - 37 minut temu, *.play-internet.pl

Panie Astiz- wiem,że przy pana opowieściach mój wnuk nie miałby problemów z zaśnięciem.... no ale nie o to w tym fachu chodzi....

odpowiedz
Maciek - 40 minut temu, *.plus.pl

No to nieźle podbudowałeś

odpowiedz
