Piątkowski: Byliśmy lepszą drużyną

Kamil Piątkowski - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com

- Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Wydaje mi się, że nie. Kreowaliśmy wiele okazji, by strzelić bramkę i gdybyśmy trafili, mogło być zupełnie inaczej. Moim zdaniem, byliśmy dziś na boisku lepszą drużyną - powiedział po porażce ze Spartą Praga obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.

- W drugiej połowie mecz stał się trochę chaotyczny. Musieliśmy przejść do niskiej obrony i kontynuować konstrukcję akcji z kontrataków. Wydaje mi się, że z liczby wykreowanych sytuacji zasłużyliśmy na więcej.


- Czy plączą nam się nogi od tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach? Na pewno nie, jesteśmy profesjonalistami. Ciężko powiedzieć, co by się działo, gdybyśmy nie byli w kryzysie i wygrywali każdy mecz. Jesteśmy jednak w sytuacji, w której nie wygraliśmy 7 meczów z rzędu. Każdy to odczuwa - nie tylko my jako zawodnicy, ale też nasze rodziny i kibice. Każdy, kto interesuje się Legią, odczuwa tę sytuację i nie jest z niej zadowolony. Zrobimy wszystko, by jak najszybciej to zmienić i wrócić na dobre tory.


- Celem na ostatnie mecze w roku będzie podejście do nich na 120%, przygotować się na tyle, ile można będzie, być profesjonalnym, wygrywać i myśleć o kolejnym spotkaniu. Nieważne czy to w Ekstraklasie, czy Lidze Konferencji, każdy mecz jest dla nas tak samo ważny i podchodzimy do niego profesjonalnie. Chcemy wygrywać zawsze. Jesteśmy w sytuacji, w której nikt nie chciał się znaleźć i zdajemy sobie z tego sprawę. Musimy wziąć to na klatę i wyjść z tego jak najszybciej.


- Opinia o trenerze Marku Papszunie? Trenera nie ma jeszcze w Legii, więc porozmawiamy o tym, jeśli się pojawi.



Komentarze (11)

robson - 19 minut temu, *.play.pl

nie dosc ze na boisku kolrjna kompromitacja to jeszcze litosci wywiadach nie maja...

odpowiedz
Szymon - 21 minut temu, *.play.pl

Ha następny opowiada niestworzone rzeczy . Podejście na 120% a przygotować się na tyle o ile. Odejdź z Legii wtedy będziesz miał pełen luz

odpowiedz
Wyrwikufel - 26 minut temu, *.225.185

Czytać się nie chce tych bzdur. W każdym meczu byliście lepsi a wyszło jak zawsze. Ku…wa co za patałachy.

odpowiedz
Rumcajs - 29 minut temu, *.246.44

Jedno co Ci wyszło to kros do Urbańskiego na początku meczu. I tyle. Resztę grałeś antyfutbol. Nawet Paweł nie wytrzymał i na Ciebie nakrzyczał za co będzie zdrowaśki całą noc odmawiał. Miałeś być zbawcą, zagrałeś może dwa równe niezłe mecze w całym sezonie i tyle jest z Ciebie pożytku. Rzeźniczak przy Tobie to był Król. W przyszłym sezonie wygryzie Cię jakiś młody z dwójki. Oczywiście, jeśli wcześniej nie polecisz.

odpowiedz
Ronaldo - 33 minuty temu, *.myvzw.com

Mistrzu to było niezapomniane widowisko!!!
Dziękujemy. Tak trzymaj !!!

odpowiedz
Ja - 41 minut temu, *.orange.pl

Was nawet ciężko drużyna nazwać a co dopiero lepszą
Nie, nie byliście lepsi. Byliście tak samo chu...wi jak zawsze, bez pomysłu na grę jak zawsze i spóźnieni do każdej piłki też jak zawsze

odpowiedz
borsuk - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

@Ja: Bardziej w punkt się nie da!

odpowiedz
Kaktus - 42 minuty temu, *.orange.pl

Taaa przez pierwsze 20 minut meczu...

odpowiedz
Wołomin NR - 44 minuty temu, *.centertel.pl

Ale brednie.

odpowiedz
Freak - 51 minut temu, *.play.pl

Co oni ćpio?

odpowiedz
WO(L)A - 51 minut temu, *.orange.pl

Słucham :) :) :)
Co Ty bierzesz gościu ?

odpowiedz
