Ce(L)ownik: 3-0 dla Sparty

Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Przed meczem Legia Warszawa - Sparta Praga, który odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 975 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 64% osób uważa, że wygra Sparta Praga. 9% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 27% typuje zwycięstwo Legii.
Najczęstsze typowane wyniki


Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-3 (20,8% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-2 - 14,6%
1-0 - 10,8%
1-3 - 8,4%
2-1 - 5,8%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 0,78 a Sparta Praga 1,97.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik


tagi:
Komentarze (2)

+dodaj komentarz
L - 37 minut temu, *.play.pl

Czyli wygramy. W tym celowniku zawsze kibice typuja odwrotnie :d

odpowiedz
Rumcajs - 41 minut temu, *.246.42

0-3 po dwóch bramkach Tobiasza i jednej Vinagre.

odpowiedz
