Ce(L)ownik: 3-0 dla Sparty

FORTUNA: ODBIERZ 600 ZŁ W OFERCIE POWITALNEJ
FORTUNA: W dniach 25-30.11.2025 nowi gracze z kodem BLACK otrzymują rekordowy pakiet bonusów:
✅ 100 zł freebet za 1. depozyt (min. 50 zł)
✅ 200 zł freebet za 2. depozyt (min. 50 zł)
✅ 300 zł we freebetach w ramach podstawowej oferty powitalnej, czyli:
3x 50 zł za pierwszy zakład
25 zł za pełną weryfikacje konta
25 zł za 20 przez pierwszych 5 dniach
Łącznie: 600 zł we freebetach do wykorzystania na dowolne zakłady prematch i live. To największy w tym roku boost na start oferty sponsora Legii!
Najczęstsze typowane wyniki
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-3 (20,8% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-2 - 14,6%
1-0 - 10,8%
1-3 - 8,4%
2-1 - 5,8%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 0,78 a Sparta Praga 1,97.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.