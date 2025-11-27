Ce(L)ownik: 3-0 dla Sparty

REKLAMA

Przed meczem Legia Warszawa - Sparta Praga, który odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 975 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Sparta Praga.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Legii.

‌‌‌ FORTUNA: ODBIERZ 600 ZŁ W OFERCIE POWITALNEJ





FORTUNA: W dniach 25-30.11.2025 nowi gracze z kodem BLACK otrzymują rekordowy pakiet bonusów:



✅ 100 zł freebet za 1. depozyt (min. 50 zł)

✅ 200 zł freebet za 2. depozyt (min. 50 zł)

✅ 300 zł we freebetach w ramach podstawowej oferty powitalnej, czyli:

3x 50 zł za pierwszy zakład

25 zł za pełną weryfikacje konta

25 zł za 20 przez pierwszych 5 dniach



Łącznie: 600 zł we freebetach do wykorzystania na dowolne zakłady prematch i live. To największy w tym roku boost na start oferty sponsora Legii!





Najczęstsze typowane wyniki





Najczęściej typowanym wynikiem jest(20,8% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 14,6%- 10,8%- 8,4%- 5,8%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa toa Sparta PragaDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!









‌‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY





Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



