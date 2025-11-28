Punkty po meczu ze Spartą Praga

Stabilnie niestabilni; nie strzelasz – nie wygrywasz; atak pozycyjny; podnieś tę głowę; potrenuj trochę - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa ze Spartą Praga, w którym legioniści przegrali 0-1.

1. Stabilnie niestabilni

Legia jest dziś stabilna w swojej niestabilności — i choć brzmi to jak językowy absurd, w rzeczywistości idealnie opisuje krajobraz, w jakim klub utknął. Od siedmiu meczów stołeczny zespół nie zaznał zwycięstwa, kolekcjonując cztery porażki i trzy remisy. To statystyka, która nie daje nawet cienia nadziei, by myśleć o najbliższej przyszłości z uniesioną głową. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by ta spirala miała nagle się odwrócić. Legia trwa w zastygłym chaosie: wyniki są słabe, gra jest słaba, a to, co dzieje się wokół klubu, woła o refleksję, której nikt w gabinetach najwyraźniej nie chce podjąć.





Opieszałość decydentów jest wręcz porażająca — jakby spokojnie czekali, aż zabrzmi ostatnie uderzenie młotka w wieko klubowej trumny. Trudno inaczej to odczytać, skoro po odsunięciu Jacka Zielińskiego Legia przez 85 dni szukała dyrektora sportowego, by finalnie odgrzać najbliższą możliwą opcję w postaci Michała Żewłakowa. Przed sezonem przez 18 dni poszukiwano trenera i postawiono na Edwarda Iordanescu, który od początku nie pasował do Legii ani charakterologicznie, ani koncepcyjnie. Nie udźwignął tego, więc zdecydowano się na Iniakiego Astiza — człowieka, który otwarcie przyznaje, że trenerem pierwszej drużyny być… po prostu nie chce.













I co robi zarząd, widząc tę destabilizację sportową i mentalną? Zamiast przygotować alternatywy, zamiast wykonać szeroki scouting, zamiast działać szybko i zdecydowanie — trwa licytacja z Rakowem o jedyną opcję. W międzyczasie drużyna gra tak samo fatalnie, jak grała wcześniej, a punkty uciekają z taką konsekwencją, jakby ktoś im wytyczył szynę.



Za chwilę widmo spadku nie będzie tylko straszakiem wśród kibiców, ale realnym zagrożeniem, którego nie da się zamazać hasłami o „procesie” czy „odbudowie”. Liga Konferencji? To będzie temat równie odległy, jak marzenia o mistrzostwie Polski.



Legia jest dziś jak płonący budynek, w którym administracja postanowiła nie wzywać straży, bo może samo przejdzie. Ta przerażająca stabilność w niestabilności nie jest już stanem przejściowym — to codzienność. I właśnie to boli najbardziej: nie to, że klub upada, lecz to, że nikt nie planuje go podnosić.





2. Nie strzelasz – nie wygrywasz

W pierwszej połowie czwartkowego meczu Legia jeszcze trzymała się na powierzchni. Albo inaczej - była w stanie stworzyć kilka sytuacji podbramkowych i przez moment wyglądało to jak zalążek drużyny, która wie, czego chce. Bądźmy jednak brutalnie szczerzy: po tych czterdziestu pięciu minutach powinniśmy prowadzić 3-1. Dwie dobre okazje zmarnował Wojciech Urbański, jedną Krasniqi. To nie były pół-sytuacje, to były piłki, które w normalnie funkcjonującym zespole kończą się przynajmniej jednym golem.



Znów więc wracamy do odwiecznego problemu tej Legii: skuteczność leży jak rozładowany akumulator w zimowy poranek. Nie strzelasz – nie wygrywasz. Banalne, ale tylko u nas wciąż traktowane jak odkrycie Ameryki. Przecież w meczu z Lechią nawet przy mniejszej liczbie sytuacji udało się wcisnąć dwie bramki. Tutaj? Nic. Ściana, pustka, brak finalizacji.



A kiedy Legia traci gola, to włącza się w niej ten stary, dobrze znany mechanizm z feralnego sezonu, w którym prawie spadła z ligi. Nagły zjazd w przepaść. Drużyna robi się bojaźliwa, bez pomysłu na grę, bez inicjatywy. Wygląda jakby chciała już tylko odhaczyć kolejne minuty, by zejść do szatni i mieć problem z głowy.



Nie wiem, czy jest sens w ogóle pisać o napastnikach Legii, bo ich zwyczajnie nie ma. A pomocnicy, choć czasem pracowici, nie grzeszą skutecznością. Co najbardziej frustrujące, kilka razy wystarczyło podnieść głowę, rozejrzeć się, zauważyć lepiej ustawionego partnera. Zamiast tego widzieliśmy mechaniczne podania na alibi, szybkie uderzenia z głową spuszczoną w murawę. Piłka odbijała się od pierwszego rywala, jakby Legia zderzała się z niewidzialną barierą własnych ograniczeń.



To nie brak talentu. To brak odwagi, decyzji i zimnej krwi tam, gdzie drużyna walcząca o cokolwiek powinna być najostrzejsza.





3. Atak pozycyjny

Legia nie potrafi grać w ataku pozycyjnym. To nie jest żadna przełomowa wiedza, tylko od dawna obserwowalny fakt. Mecz ze Spartą jedynie postawił grubą, czarną kropkę nad „i”. Jeśli Legia w ogóle tworzyła sytuacje, to były to szybkie kontry, momenty wyjęte z przypadku i chaosu, a nie z jakiejkolwiek zaplanowanej konstrukcji. Wystarczył błyskawiczny ruch piłki i nagle robiła się okazja dla Urbańskiego czy Krasniqiego. Ale gdy trzeba było zagrać cierpliwie, metodycznie, z głową — wszystko gasło.



Dlaczego? Bo środek pola został zjedzony przez Spartę. Przeciwnicy świetnie zamknęli tę strefę i odebrali Legii klucz do prowadzenia gry. Tylko kilka razy Urbański zdołał wyrwać się ze schematu, ale to kropla w ocean tego, czego brakowało. Sparta czytała Legię jak tekst z dużą czcionką. Wiedziała, że najgroźniejsze akcje przyjdą z naszej prawej strony, gdy spróbujemy zepchnąć rywala szybkim oblężeniem. I faktycznie — tylko wtedy Legia wyglądała jak drużyna z ambicją. Problem zaczynał się tuż pod polem karnym Sparty, bo tam nagle znikały pomysły.



Gdy dochodziliśmy w okolice „szesnastki”, zaczynała się piłkarska autoparodia: kiwanie się w miejscu, bezsensowne zawahania, cofanie do obrońców, bo nikt nie wchodził w pole karne i nikt nie chciał podjąć ryzyka. Ten zespół wyglądał, jakby miał nakaz: „nie stracić piłki”, zamiast: „zrobić coś, co prowadzi do gola”.



Legia nie ma żadnego planu B, gdy rywal odbierze jej dośrodkowania i zamknie środek pola. Co gorsza — wygląda na to, że nie ma również planu A. Trener Astiz i jego piłkarze odbijają się od defensywy przeciwnika jak od ściany, której nawet nie próbują przetestować innymi narzędziami.



Brakuje zawodnika, który poderwie ofensywę jednym odważnym ruchem, brakuje koncepcji, odwagi, niekonwencjonalności. W ataku pozycyjnym Legia nie tylko wygląda fatalnie — Legia wygląda, jakby nawet nie wiedziała, co powinna robić. To problem strukturalny, nie chwilowa niemoc. I to dlatego każdy taki mecz kończy się identycznie: zderzeniem z własną przewidywalnością.





4. Podnieś tę głowę

To, do czego naprawdę można mieć pretensje w ofensywie Legii, to decyzje podejmowane na skrzydłach. Paweł Wszołek i Ermal Krasniqi raz za razem marnowali znakomite okazje do wrzucenia piłki w pole karne. I wynikało to z dwóch dobrze znanych grzechów.



Po pierwsze: zbędny drybling. Obaj skrzydłowi zachowywali się, jakby każdy kontakt z piłką był próbą odtworzenia solowego klipu z YouTube’a. Chęć okiwania jednego, dwóch, czasem trzech rywali nie wynikała z potrzeby akcji, tylko z jakiejś wewnętrznej konieczności, która nie ma pokrycia w ich umiejętnościach. Ani Wszołek, ani Krasniqi nie są magikami w pojedynkach, więc efekt był banalnie przewidywalny: szybka strata i natychmiastowa kontra Sparty. Klasyczny przykład? Akcja z pierwszej połowy, gdy Wszołek ruszył z piłką, ale ta została mu pod nogami niczym kotwica. Dwóch rywali doskoczyło błyskawicznie i było po wszystkim.



Po drugie: brak podniesienia głowy. Owszem — Wszołek świetnie dograł do Wojtka Urbańskiego i za tę jedną akcję należy go pochwalić. Ale warto spojrzeć na sytuację z końcówki meczu, gdzie cały problem wrócił ze zdwojoną siłą.







Wszołek opanował piłkę w polu karnym, miał przed sobą niemal idealną okazję, żeby oddać ją do stojącego w świetnej pozycji Noah Weisshaupta… i zamiast tego spróbował zagrać w najbardziej absurdalne miejsce: tam, gdzie było najwięcej rywali i gdzie ukryty za ich plecami stał Rajović. To była decyzja skazana na porażkę jeszcze zanim piłka opuściła jego stopę. Wystarczyło jedno spojrzenie, jedno uniesienie głowy — i mielibyśmy akcję z realnym potencjałem.



Legia sama odbiera sobie tlen na skrzydłach. Nie brakuje jej jakości w nogach, tylko jakości w decyzjach.





5. Potrenuj trochę

Legia jest dziś jak drużyna, której ktoś zaciągnął ręczny — niby jedzie, niby chce, ale każdy ruch wychodzi z opóźnieniem, a większość zawodników balansuje na granicy fizycznego i mentalnego wypalenia. Jednak w tym całym chaosie warto zatrzymać się przy jednym, do bólu widocznym problemie. Nie chodzi tylko o szwankujące wykończenie czy podania na dwa metry, które od jakiegoś czasu są w klubie rzadkim dobrem. Chodzi o Kacpra Tobiasza i element, który od miesięcy woła o poprawę: wznawianie gry.



To nie są pretensje w stylu „Tobiasz zawalił mecz”, bo akurat do tego wieczoru można dopisać wiele nazwisk. Ale to, co Legia traci na samym starcie akcji, jest nie do obrony. Tobiasz zbyt często czeka z piłką pod nogą, jakby liczył, że boisko samo zrobi mu miejsce. A kiedy już decyduje się wznowić, piłka zbyt często ląduje dokładnie tam, gdzie nie powinna — u rywali. Ile razy widzieliśmy te długie, desperackie podania na napastników czy pomocników? Jedni mieli do nich kilometr, inni przegrywali pojedynki, a czasem wyglądało to tak, jakby nikt nawet nie wierzył, że warto o te piłki powalczyć.



A najbardziej bolą te sytuacje, w których piłka… po prostu wychodzi na aut. Tak, zwyczajnie. Jak w juniorskiej lidze, gdzie presja nie istnieje, ale precyzja również bywa gościem. Każde takie wybicie to prezent — darmowa strata, darmowe przesunięcie formacji, darmowa okazja dla przeciwnika, by ustawić szybki atak. Dla zespołu w kryzysie to prosta droga do kolejnych kłopotów.



Arkadiusz Malarz na pewno widzi to lepiej niż ktokolwiek na trybunach. I chyba wszyscy doszliśmy do momentu, w którym trzeba powiedzieć to wprost: czas zacząć pracować nad podstawami, bo oddawanie piłki za darmo nie przystoi klubowi, który aspiruje choćby do przyzwoitości, nie mówiąc o Europie.



Jeśli Legia chce wyjść z dołka, nie wystarczy poprawić biegania, podań czy finalizacji. Trzeba przestać podcinać sobie gałęzie jeszcze zanim akcja zdąży się rozpocząć. Bez tego każda odbudowa będzie tylko pozorną gimnastyką na chwiejnym fundamencie.



Kamil Dumała







