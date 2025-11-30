Wasze noty

Oceny legionistów za mecz ze Spartą

Wszyscy piłkarze Legii otrzymali niskie noty za mecz ze Spartą Praga. Najwyższą z nich przyznaliście Wojciechowi Urbańskiemu, którego występ oceniliście na 2,7 w skali 1-6. Najniższa ocena trafiła do Milety Rajovicia - 1,2. W sumie oceniało 927 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,7.

W. Urbański - 2,7
Wszołek - 2,1
Augustyniak - 2,0
Piątkowski - 2,0
K. Urbański - 1,9
Kapuadi - 1,9
Kapustka - 1,8
Krasniqi - 1,7
Stojanović - 1,7
Tobiasz - 1,7
Reca - 1,6
Weisshaupt - 1,5
Biczachczjan - 1,4
Čolak - 1,4
Ruben Vinagre - 1,3
Rajović - 1,2


 


