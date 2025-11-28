17. kolejka Ekstraklasy: Górnik poległ w Radomiu

fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka
W piątek rozpoczęła się 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Piast przegrał u siebie z Widzewem, a następnie Radomiak rozgromił aktualnego lidera z Zabrza aż 4-0. W sobotę w Kielcach Cracovia spróbuje przełamać złą serię.

Ciekawie zapowiada się niedziela - najpierw dojdzie do spotkania zespołów prowadzonych przez Marka Papszuna i jego dawnego asystenta, Dawida Szwargę. Ponadto trzecia aktualnie Wisła podejmie drużynę Lecha Poznań. Na zakończenie kolejki Legia pojedzie do Lublina. Stołeczny zespół nie wygrał już w 6 ostatnich ligowych meczach. 


 


17. kolejka:


Piast Gliwice 0-2 Widzew Łódź
Radomiak Radom 4-0 Górnik Zabrze


Sobota, 29.11.

godz. 14:45 Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Korona Kielce - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)


Niedziela, 30.11.

godz. 14:45 Arka Gdynia - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Wisła Płock - Lech Poznań (C+ Sport 3)


Poniedziałek, 01.12.

godz. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (7)

Leon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

W tym sezonie będzie dublet w Płocku: ręczna i nożna.

odpowiedz
Robert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Jak tak dalej będzie to europejskie puchary będziemy mogli oglądać na żywo ale w Radomiu.

odpowiedz
Papusza - 1 godzinę temu, *.kompex.pl

Feio- górnik 4-0…

odpowiedz
asdf - 3 godziny temu, *.kabel-deutschland.de

mysle ze chlopaki powinni dostac urlop do poniedzialku :D

odpowiedz
MarioL - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr

Ciężkie czasy nadeszły.To nie są żarty,naprawdę będzie ciężko nam się utrzymać.Runda jesienna katastrofa,potem na wiosnę przyjdzie kolejny kiepski trener ( Papszun) ,oraz odejdzie kilku kopaczy,Miodek napewno też kogoś sprzeda.Robi się naprawdę nie wesoło.

odpowiedz
Obcy - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl

Motor nas zmasakruje u siebie. Ze trzy brameczki zaliczymy. Przywitamy się ze strefą spadkową.

odpowiedz
Ka(L)i - 10 godzin temu, *.orange.pl

@Obcy: Lechia stuknie Bruk Bet.Piast Widzew .Radomiak Gornik i strefa spadkowa tak jak mowisz nalezy do nas i Widzewa

odpowiedz
