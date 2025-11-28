17. kolejka Ekstraklasy: Górnik poległ w Radomiu

Ciekawie zapowiada się niedziela - najpierw dojdzie do spotkania zespołów prowadzonych przez Marka Papszuna i jego dawnego asystenta, Dawida Szwargę. Ponadto trzecia aktualnie Wisła podejmie drużynę Lecha Poznań. Na zakończenie kolejki Legia pojedzie do Lublina. Stołeczny zespół nie wygrał już w 6 ostatnich ligowych meczach.

W piątek rozpoczęła się 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Piast przegrał u siebie z Widzewem, a następnie Radomiak rozgromił aktualnego lidera z Zabrza aż 4-0. W sobotę w Kielcach Cracovia spróbuje przełamać złą serię.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Leon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W tym sezonie będzie dublet w Płocku: ręczna i nożna. odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak tak dalej będzie to europejskie puchary będziemy mogli oglądać na żywo ale w Radomiu. odpowiedz

Papusza - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Feio- górnik 4-0… odpowiedz

asdf - 3 godziny temu, *.kabel-deutschland.de mysle ze chlopaki powinni dostac urlop do poniedzialku :D odpowiedz

MarioL - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr Ciężkie czasy nadeszły.To nie są żarty,naprawdę będzie ciężko nam się utrzymać.Runda jesienna katastrofa,potem na wiosnę przyjdzie kolejny kiepski trener ( Papszun) ,oraz odejdzie kilku kopaczy,Miodek napewno też kogoś sprzeda.Robi się naprawdę nie wesoło. odpowiedz

Obcy - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Motor nas zmasakruje u siebie. Ze trzy brameczki zaliczymy. Przywitamy się ze strefą spadkową. odpowiedz

Ka(L)i - 10 godzin temu, *.orange.pl @Obcy: Lechia stuknie Bruk Bet.Piast Widzew .Radomiak Gornik i strefa spadkowa tak jak mowisz nalezy do nas i Widzewa odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.